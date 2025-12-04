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Οδηγίες για τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23:26 - 04 Δεκ 2025

Οδηγίες για τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Ενόψει των αυξημένων αναγκών της εορταστικής περιόδου και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Έλεγχο της Ευλογιάς, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την ορθή οργάνωση των μετακινήσεων αιγοπροβάτων (αμνοί και ερίφια) προς σφαγή κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, για την αποτροπή της επιδείνωσης της επιζωοτίας της ευλογιάς.

Επισημαίνεται ότι η πραγματοποίηση των σφαγών - ώστε να μην υπάρχει διαταραχή στην αλυσίδα παραγωγής του κρέατος - δεν θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στην ήδη δυσμενή επιδημιολογική εικόνα της επιζωοτίας και για το λόγο αυτό ισχύουν τα εξής:

1. Οι μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία εκδίδει υγειονομικό πιστοποιητικό - έγγραφο κυκλοφορίας το οποίο συνοδεύει το φορτίο.

2. Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ η εισαγωγή από άλλα κράτη μέλη συνοδεύεται από συγκεκριμένα εμπορικά έγγραφα-υγειονομικά πιστοποιητικά.

3. Στις απαγορευμένες ζώνες (εικόνα 2) δεν επιτρέπονται μετακινήσεις παρά μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο κατά το δυνατό σφαγείο, κατόπιν αρνητικού αποτελέσματος test pcr στο σίελο.

  • Η μετακίνηση αφορά μία μόνο εκτροφή, δηλαδή ο οδηγός δεν παραλαμβάνει ζώα από διαφορετικές εκτροφές αλλά κάνει μια μόνο μετακίνηση από την εκτροφή, με κωδικό εκμετάλλευσης EL ο οποίος αναγράφεται στο έγγραφο κυκλοφορίας προς το σφαγείο (επίσης αναγράφεται) που έχει προγραμματιστεί η σφαγή του φορτίου.
  • Ο οδηγός οφείλει να τηρεί αρχείο με τη διαδρομή που ακολουθεί.
  • Η σφαγή πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται μόνο αιγοπρόβατα.
  • Τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας:

Τα μέσα μεταφοράς ζώντων ζώων έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί με το κατάλληλο απολυμαντικό που τεκμηριώνεται από τον έλεγχο των παραστατικών αγοράς, ενώ παράλληλα υπάρχει και η σχετική βεβαίωση καθαρισμού του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός έχει έγγραφη βεβαίωση διέλευσης από σταθμό απολύμανσης (εφόσον διέρχεται από αυτόν)

Ο οδηγός εισέρχεται στην εκμετάλλευση εφόσον προσκομίσει την βεβαίωση καθαριότητας-απολύμανσης-διέλευσης από σταθμό απολύμανσης και εφόσον φέρει ιματισμό και ποδονάρια μιας χρήσης.

7. Μετά την εκφόρτωση το όχημα καθαρίζεται και απολυμαίνεται στον ειδικό χώρο του σφαγείου με τα κατάλληλα απολυμαντικά και χορηγείται βεβαίωση καθαριότητας-απολύμανσης.

4. Από τις ελεύθερες περιοχές προς τις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες (ροζ χρώμα στην εικόνα 2) τα αιγοπρόβατα μπορούν να μετακινηθούν μόνο για άμεση σφαγή.

5. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις των αιγοπροβάτων από τις ζώνες προστασίας επιτήρησης και περαιτέρω προς τις ελεύθερες περιοχές.

6. Στις περιπτώσεις που ο ελεγκτικός μηχανισμός (Αστυνομία, Λιμενικό, κλπ.) σταματά διερχόμενο όχημα που μεταφέρει αιγοπρόβατα, επικοινωνεί με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της περιοχής και της αποστέλλει τα συνοδευτικά έγγραφα.

7. Η εισαγωγή εμβολίων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι παράνομη, καθώς δεν δεν έχει εγκριθεί οποιοδήποτε σχετικό σκεύασμα. Σύμφωνα με τον Νόμο 5184/2025 (ΦΕΚ Α' 34/06.03.2025), ένα σκεύασμα (όπως το εμβόλιο της ευλογιάς) θεωρείται παράνομο και η διακίνηση του επιφέρει κυρώσεις όταν διατίθεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια κυκλοφορίας που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Στη χώρα μας, δεν έχουν εγκριθεί-αδειοδοτηθεί κτηνιατρικά ανοσολογικά σκευάσματα (εμβόλια) για την ευλογιά. Στην εικόνα 3 υπάρχει κατάλογος εμβολίων ευλογιάς που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες.

8. Το κρέας αιγοπροβάτων που διακινείται στην αγορά είναι απολύτως ασφαλές για τον καταναλωτή.

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