Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: 54 μπλόκα σε όλη τη χώρα, αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων

Σε νέα, πιο δυναμική, φάση εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις από σήμερα (Δευτέρα 8/12), με περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, συνεχείς αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων και προαναγγελίες για επέκταση των παρεμβάσεων σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Επίκεντρο των κινητοποιήσεων παραμένει η Θεσσαλία, ενώ σήμερα μπαίνει δυναμικά στον «κύκλο» και η Κρήτη, με μηχανοκίνητες πορείες και σχεδιαζόμενους αποκλεισμούς νευραλγικών δομών.

Συνολικά, τα μπλόκα έχουν φτάσει τα 54 σε όλη την επικράτεια, με τους εκτεταμένους (περιοδικούς ή μη) αποκλεισμούς και παρεμβάσεις να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η Νίκαια «πρωταγωνιστεί» με 4.000 τρακτέρ στους δρόμους

Στην Νίκαια της Θεσσαλίας, το μεγαλύτερο μπλόκο από την αρχή της κινητοποίησης, 4.000 τρακτέρ είναι στους δρόμους, με τους αγρότες να προβαίνουν σε συμβολικούς αποκλεισμούς παραδρόμων.

Μάλιστα, σήμερα από τις 17:00 έως τις 19:00 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο δίωρο κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι προσπαθούν να εντείνουν την πίεση που ασκούν στην κυβέρνηση.

Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο, με συμμετοχή σωματείων και φορέων του νομού.

Ποια βασικοί οδικοί άξονες είναι κλειστοί

Μπλόκα υπάρχουν ακόμη στην Αθηνών – Λαμίας και πιο συγκεκριμένα στη Θήβα, το Κάστρο, τον Μπράλο και – από σήμερα – στην Αταλάντη.

Η κατάσταση στα σημεία αυτά παραμένει έντονη, με τους αγρότες στον Μπράλο να προαναγγέλλουν κλείσιμο των παραδρόμων σήμερα το μεσημέρι, μεταξύ 12:00 – 13:00.

Στο Κάστρο, οι αγρότες της Λιβαδειάς αποφασίζουν σήμερα νέα κλιμάκωση.

Στη Θήβα, ο κόμβος παραμένει κλειστός με τη στήριξη τοπικών φορέων και αυτοδιοίκησης. Στον Δομοκό, συνεχίζονται περιοδικά οι αποκλεισμοί στο παλαιό εθνικό δίκτυο και στην πρόσβαση προς τον Ε65.

Στον Ε65 δύο σημεία παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ στην Ιόνια Οδό τα μπλόκα συνεχίζονται στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου.

Στην Εγνατία είναι αποκλεισμένα τρία τουλάχιστον σημεία, με μερική αποκατάσταση σε Ξάνθη-Κομοτηνή στο ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ακόμη, κλειστά για φορτηγά παραμένουν τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης, ενώ το τελωνείο Προμαχώνα άνοιξε προσωρινά το απόγευμα της Κυριακής (7/12), με τους αγρότες αν επιχειρούν περιοδικούς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, στη Σκύδρα, περίπου 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τέσσερα μπλόκα γύρω από τη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα στις περιοχές Πράσινα Φανάρια, Χαλκηδόνα, Μάλγαρα και Λαγκαδά.

Το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, έπειτα από μετακίνηση τρακτέρ που είχαν παραταχθεί απέναντι στις διμοιρίες της αστυνομίας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα καταθέσουν αγωγή κατά της αστυνομίας, επιμένοντας ότι οι ίδιες οι δυνάμεις των ΜΑΤ εμπόδιζαν τη διέλευση και όχι τα τρακτέρ. Η αστυνομία από την πλευρά της προειδοποιεί ότι «αν δεν φύγει και το τελευταίο τρακτέρ, οι διμοιρίες δεν αποχωρούν».

Σήμερα το μεσημέρι, στον Τρίλοφο, θα πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας για συντονισμό και λήψη αποφάσεων για περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Ήπειρος: Μπλόκο στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Στο νέο μπλόκο στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εμφανίστηκαν με τρακτέρ αλλά και τα παιδιά τους, τα οποία είναι – όπως είπαν – οι «αυριανοί κτηνοτρόφοι».

Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα

Στην Πελοπόννησο οι αγρότες αποχώρησαν προσωρινά από την Κάτω Αχαΐα, με νέα συνέλευση προγραμματισμένη για σήμερα στις 17:30.

Η κυκλοφορία στην Πατρών–Πύργου έχει αποκατασταθεί, όμως ο νέος αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Κρήτη: Είσοδος στις κινητοποιήσεις – Στόχος το λιμάνι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Σήμερα το πρωί, οι αγροτοκτηνοτρόφοι Κρήτης ξεκινούν επίσημα τις δικές τους κινητοποιήσεις με συγκέντρωση έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο.

Έχουν προαναγγείλει μηχανοκίνητη πορεία, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, ενώ στις δράσεις τους συμμετέχουν κομβόι από την Σητεία, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και το ανατολικό Ρέθυμνο, που κινούνται προς Ηράκλειο.

«Δεν θα κάνουμε πίσω»

Οι αγρότες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να στέλνουν σαφές και ηχηρό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, μέχρι να ικανοποιηθούν στην πράξη τα αιτήματά τους.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Συλλόγων Καρδίτσας δηλώνει, δε, πως δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, Κώστα Τσιάρα, για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις που «δίνονται χρόνια» και ζητούν «τιμές που να ικανοποιούν την κοινωνία και άμεση αναπλήρωση εισοδήματος».

Στο «κόκκινο» και η πολιτική ένταση

Εν τω μεταξύ, το έντονο κλίμα έχει μεταφερθεί για τα καλά στην πολιτική σκηνή, με τις παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, κατά τις οποίες κάλεσαν την κυβέρνηση να στηρίξει ξεκάθαρα τον αγροτικό κόσμο, να μην περνούν απαρατήρητες.

«Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής – όχι αφανισμός των παραγωγών», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας σε ακόμη πιο αιχμηρό ύφος πως «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, από την μεριά του δήλωσε στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΣΕΚΕ και του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ότι η απειλή της «ερήμωσης της υπαίθρου» είναι εδώ· μία μείζονος σημασίας απειλή, όπως σημείωσε.

Τόνισε ότι η φωνή των αγροτών πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, υπογραμμίζοντας πως ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πανευρωπαϊκά σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Κάλεσε μάλιστα σε «ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης», με εθνική συνεννόηση και ευρύτερη συναίνεση.

Το Μαξίμου σε ρόλο πυροσβέστη

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, εκπέμποντας το μήνυμα στον αγροτικό κόσμο ότι οι πληρωμές θα ομαλοποιηθούν με στόχο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου να καταβληθούν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για το 2025 στα 3,7 δισ. ευρώ.

Υπό το ίδιο πρίσμα, τονίζεται πως οι «έντιμοι αγρότες» θα λάβουν όλα τα χρήματα που δικαιούνται, ενώ την ίδια στιγμή τόσο ο αρμόδιος Υπουργός, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνουν ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή στους αγρότες και η πρόθεση της κυβέρνηση να μπει σε διαδικασία διαλόγου.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε σήμερα το πρωί και ο πρωθυπουργός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή» και ζητώντας αν ανοίξουν οι δρόμοι για να εκκινήσει ο διάλογος, σημειώνοντας πως οι κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν ένα μέρος της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες.