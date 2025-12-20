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Βουλή: Αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:50 - 20 Δεκ 2025

Βουλή: Αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλή ενέκρινε με αυξημένη πλειοψηφία τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις».

Η ρύθμιση αφορά τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την πρόσφατη έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και προβλέπει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, όπως πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και αποβολές.

Η τροπολογία προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο πλέγμα στήριξης που έχει θεσπιστεί για τους κτηνοτρόφους, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα, της κάλυψης δαπανών για ζωοτροφές και της οικονομικής ενίσχυσης λόγω απώλειας εισοδήματος.

Στόχος της διάταξης είναι να δοθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη σταδιακή ομαλοποίηση της λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οικονομικά οι κτηνοτρόφοι σε μια ήδη δύσκολη περίοδο.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται σημαντική από τους φορείς της αιγοπροβατοτροφίας, καθώς διασφαλίζει τη σταθερότητα των εκμεταλλεύσεων και συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος των παραγωγών.

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