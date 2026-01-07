Απογοήτευση και αβεβαιότητα στα μπλόκα των Μαλγάρων από τα μέτρα της κυβέρνησης

Το κυβερνητικό επιτελείο ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (7/1) εξειδικευμένα μέτρα για τους αγρότες, ωστόσο, στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, η αντίδραση ήταν μάλλον ψυχρή. Οι αγρότες δεν φαίνεται να υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τις εξαγγελίες και αναμένεται σύσκεψη στις 18:00 για να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα ανακοινωθέντα μέτρα, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που καταγράφω από τους συναδέλφους μου είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν ημιτελή και δράσεις που υλοποιήσαμε αλλά οδηγηθήκαμε σε εξαπάτηση, καθώς επενδύσαμε σε συγκεκριμένα προϊόντα και αντί να στηριχθούμε, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας», δήλωσε ο κ. Μπότας.

«Περίμενα αυτή τη φορά η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος της, εξαγγέλλοντας μέτρα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Αντ’ αυτού, μας μετέφεραν, μέσα από μισόλογα, ότι δεν μας θέλουν. Η συμφωνία Mercosur θα αποτελέσει ταφόπλακα για εμάς και το μέλλον διαγράφεται ιδιαίτερα ζοφερό. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι αγρότες, αλλά σίγουρα δεν θα εγκαταλείψουν τα μπλόκα τόσο εύκολα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur «μονόπλευρη», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα όφελος από αυτή. «Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία, αλλά η στήριξη που λαμβάνουμε είναι ελάχιστη, ενώ αντίθετα δεχόμαστε συνεχείς τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν καθαρή απογοήτευση», κατέληξε ο κ. Μπότας.

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