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Τουλάχιστον 36 νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Κλιμακώνεται η καταστολή
Ειδήσεις
13:41 - 07 Ιαν 2026

Τουλάχιστον 36 νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Κλιμακώνεται η καταστολή

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Από αυτούς, οι 34 φέρονται να είναι διαδηλωτές, ενώ δύο συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό, αλλά αναγνωρίζουν τον θάνατο τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ταυτότητα 20 νεκρών.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά από νέα απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού ριάλ έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά. Η οικονομική κρίση, με πληθωρισμό που αγγίζει το 40%, έχει ενταθεί λόγω των διεθνών κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.

Αρχικά στους δρόμους βγήκαν έμποροι της Τεχεράνης, ενώ γρήγορα στο κίνημα προστέθηκαν φοιτητές και πολίτες από άλλες πόλεις. Σύμφωνα με τη HRANA, οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας. Περισσότεροι από 60 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 2.076 άτομα έχουν συλληφθεί.

Βίντεο που εξασφάλισε το BBC Persian δείχνουν δυνάμεις καταστολής να κάνουν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, ενώ ακούγονται συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», με σαφή αναφορά στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παρόμοιες σκηνές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, αλλά και στην επαρχία Ιλάμ, όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σφοδρές συγκρούσεις.

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω μετά τον θάνατο αστυνομικού στην πόλη Μαλεκσάχι, με τις αρχές να αποδίδουν την ευθύνη σε «ταραχοποιούς». Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν επιδρομή δυνάμεων ασφαλείας σε νοσοκομείο στο Ιλάμ, όπου φέρονται να είχαν καταφύγει τραυματισμένοι διαδηλωτές.

Σε διεθνές επίπεδο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις απώλειες ζωών και κάλεσε τις αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη βία, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ακόμη και με παρέμβαση.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις θεωρούνται οι πιο εκτεταμένες από το 2022, όταν η χώρα συγκλονίστηκε από την εξέγερση που ακολούθησε τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfia1ximcamh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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