Μπλόκο Νίκαιας: Πρόταση για κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών στον Πλατύκαμπο, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας και τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις πρώτες τους τοποθετήσεις, οι αγροτοσυνδικαλιστές ξεκαθάρισαν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα τεθούν προς αναλυτική αξιολόγηση στην πανελλαδική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, στις 13:00, στον Παλαμά Καρδίτσας. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των αγροτών Σωκράτης Αλειφτήρας, στη σημερινή σύσκεψη συζητήθηκε η στάση με την οποία το μπλόκο της Νίκαιας θα προσέλθει στην πανελλαδική συνάντηση. Κεντρική πρόταση αποτελεί η οργανωμένη κάθοδος αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα, λεωφορεία και Ι.Χ., με στόχο την πραγματοποίηση συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγρότες ζητούν ο διάλογος να γίνει με συγκεκριμένη εκπροσώπηση, μέσω δύο επιτροπών – μίας 25μελούς και μίας 10μελούς – ώστε, όπως τονίστηκε, να διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση που θα μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιες λύσεις για τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των μπλόκων επιμένουν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων παραμένει στο τραπέζι, με την αυριανή πανελλαδική σύσκεψη να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του αγροτικού κινήματος.