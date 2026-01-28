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Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Στα χαρτιά η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων από ευλογιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:32 - 28 Ιαν 2026

Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Στα χαρτιά η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων από ευλογιά

Reporter.gr Newsroom
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«Στα χαρτιά έμεινε η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά» καταγγέλλει με δήλωσή του, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Β. Κόκκαλης.

Σε δήλωσή του επισημαίνει τα εξής: «Δυστυχώς, παρά την ύπαρξη ρητής απόφασης που προβλέπει την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς, διαπιστώνεται ότι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αγνοούν πλήρως την εφαρμογή της και συνεχίζουν να απαιτούν κανονικά την καταβολή μηνιαίων εισφορών.

Αποτέλεσμα αυτής της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή να παραμένουν εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι, την ώρα που δίνουν αγώνα επιβίωσης. Η αντίφαση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα είναι πλέον κραυγαλέα.

Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να εφαρμόσει τις ίδιες της τις αποφάσεις, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους έρμαια μιας ασυντόνιστης, αδιάφορης και αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν ζητούν προνόμια, αλλά σεβασμό, συνέπεια και στοιχειώδη προστασία από την Πολιτεία.

Ως αντιπολίτευση, στεκόμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό των κτηνοτρόφων και απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της προβλεπόμενης αναστολής, σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες προς όλες τις Δ.Ο.Υ., καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τη διασφάλιση της οικονομικής τους επιβίωσης. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Αν αφεθεί να καταρρεύσει, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν στους κτηνοτρόφους, αλλά θα πλήξουν ολόκληρη την κοινωνία» καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.

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