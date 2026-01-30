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Διευκρίνιση για το Μέτρο 23: Καμία επίπτωση στη μετάταξη ΦΠΑ από τις ενισχύσεις στους αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:17 - 30 Ιαν 2026

Διευκρίνιση για το Μέτρο 23: Καμία επίπτωση στη μετάταξη ΦΠΑ από τις ενισχύσεις στους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Οι ενισχύσεις από το Mέτρο 23 των αγροτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές δεν προσμετρώνται στο όριο μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αναφέρουν με κοινό δελτίο Τύπου το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, ρυθμίζεται ρητά ότι η ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 23 που έλαβαν οι αγρότες οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, δεν υπολογίζεται στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 5144/2024. Κατά συνέπεια, δεν θα μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο λόγω της είσπραξης της ενίσχυσης αυτής.

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του αρ. 48 του Κώδικα ΦΠΑ ( ν. 5144/2024), οι οποίοι ήδη μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς εκ του λόγου αυτού, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών, που υποβάλλεται εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ Τα Αιτήματά μου, από την Τρίτη 3/2 μέχρι και την Παρασκευή 27/2/2026. Με νεότερη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ θα υποδειχθεί η ακριβής διαδρομή υποβολής της εν λόγω δήλωσης στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου.

Πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ένταξης στο κανονικό καθεστώς, στο μεσοδιάστημα μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης, δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν.

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