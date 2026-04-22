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Πρωτοψάλτης: Οι θανατώσεις αιγοπροβάτων θα συνεχιστούν – Τέλη του μήνα ο επόμενος γύρος αποζημιώσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:16 - 22 Απρ 2026

Πρωτοψάλτης: Οι θανατώσεις αιγοπροβάτων θα συνεχιστούν – Τέλη του μήνα ο επόμενος γύρος αποζημιώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αναφέρθηκε την Τετάρτη (22/4) ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η απαγόρευση διακίνησης ζωικών προϊόντων από τη Λέσβο έγινε με μοναδικό γνώμονα να μην υπάρχει ο ιός στην εφοδιαστική αλυσίδα και βγει από το νησί. Διευκρίνισε ότι «δεν είναι το ίδιο το τυρί το οποίο έχει πρόβλημα, αλλά η συσκευασία, τα τελάρα, οι παλέτες, τα φορτηγά, ο ρουχισμός, δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα».

Όπως γνωστοποίησε, η κυβέρνηση μίλησε με χώρες οι οποίες έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, όπως η Αυστραλία, και έχει φτιάξει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα περιγράφει ακριβώς τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει το τυροκομείο, ο παραγωγός και όλα τα κομμάτια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προειδοποίησε ότι «αν φύγει η νόσος από τη Λέσβο και μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας». «Αυτό το επώδυνο, αλλά αναγκαίο μέτρο το οποίο πήραμε ήταν για να προστατέψουμε αρχικά τη Λέσβο και έπειτα όλη την υπόλοιπη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το πώς έφτασε ο αφθώδης πυρετός, σημείωσε ότι «όλοι πιστεύουμε από την Τουρκία, η οποία είχε για πολύ καιρό προβλήματα και κρούσματα», ενώ σχολίασε ότι ο μηχανικός τρόπος είναι ο πιο πιθανός, δηλαδή μεταφέρθηκε πάνω σε κάποιο υλικό ή έγινε κάποια μεταφορά ζώου, όπως εξήγησε.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «η θανάτωση αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική. Δεν είναι επιλογή του κράτους αν θα την κάνει ή όχι. Λέγεται “εκρίζωση” και είναι η βασική στρατηγική που επιβάλλει η ευρωπαϊκή οδηγία».

«Έχουμε αναγκαστεί να θανατώσουμε 500.000 ζώα το τελευταίο ενάμιση χρόνο, διότι έτσι γίνεται η εκρίζωση. Οι θανατώσεις πρέπει να συνεχιστούν, διότι αυτό είναι μέτρο προστασίας από την περαιτέρω διασπορά μιας πολύ μεταδοτικής νόσου», συμπλήρωσε. Κάνουμε όλα αυτά που προβλέπονται για να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της Λέσβου, αλλά τις αποφάσεις για τον εμβολιασμό θα τις λάβουμε με επιστημονική τεκμηρίωση και επιστημονική πρόταση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Πρωτοψάλτης επανέλαβε ότι οι θανατώσεις δεν μπορούν να σταματήσουν, ενώ τόνισε ότι εμβολιασμός είναι συμπληρωματικό μέτρο. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ψυχολογικά, όχι μόνο οικονομικά, να βλέπει ένας κτηνοτρόφος το κοπάδι του να θανατώνεται. Δυστυχώς αυτά τα νοσήματα είναι πολύ μεταδοτικά και αποτελούν απειλή για την κτηνοτροφία και για αυτόν τον λόγο έχουμε αυτά τα σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα για να προστατέψουμε τις ελεύθερες περιοχές».

Τέλος, επισήμανε ότι τέλος Απριλίου θα γίνει ο επόμενος κύκλος αποζημιώσεων και έχουν ήδη σταλεί οδηγίες στις περιφέρειες. «Το θέμα είναι ότι η οικονομική στήριξη πάει μαζί με την ψυχραιμία, την αυστηρή τήρηση των μέτρων και τους ελέγχους».

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