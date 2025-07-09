Συμβολική επίσκεψη του γιου Χαφτάρ στην Ελληνική Κοινότητα Βεγγάζης

Σε μια κίνηση καλής θέλησης προς την Ελλάδα, ο Αλ Σαντίκ Χαφτάρ, γιος και πολιτικός σύμβουλος του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, προχώρησε σε επίσκεψη σήμερα 9/7 στον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Βεγγάζης, Κανάκη Μανδαλιό.

Η επίσκεψη αυτή έγινε μόλις μία ημέρα μετά το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βεγγάζη, με την κήρυξη της Ευρωπαϊκής Αποστολής ως ανεπιθύμητης από τις τοπικές αρχές, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για την πορεία των σχέσεων μεταξύ Ε.Ε. και Ανατολικής Λιβύης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε δημοσιότητα καθώς συνοδευόταν από την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων και φωτογράφων, ο Αλ Σαντίκ Χαφτάρ εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση των αρχών της Βεγγάζης για την ελληνική βοήθεια κατά τη διάρκεια των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή της Ντέρνα τον Σεπτέμβριο του 2023. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής ομάδας, η οποία είχε σπεύσει για την παροχή βοήθειας στα θύματα της φυσικής καταστροφής, αλλά κατέληξε να θρηνήσει πέντε νεκρούς, μεταξύ αυτών και δύο αδέλφια, την Αγγέλα και τον Φίλιππο Μανδαλιό – παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας.

Ο Αλ Σαντίκ Χαφτάρ μετέφερε στον κ. Μανδαλιό προσωπικό μήνυμα του στρατηγού Χαφτάρ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η πρόσφατη απομάκρυνση της ευρωπαϊκής αποστολής δεν είχε στόχο την Ελλάδα, αλλά σχετιζόταν με εσωτερικά ζητήματα της λιβυκής πολιτικής σκηνής και την προσπάθεια επανακαθορισμού των διεθνών σχέσεων της Ανατολικής Λιβύης. Σύμφωνα με λιβυκά μέσα ενημέρωσης, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διατήρησης της στενής σχέσης εμπιστοσύνης που υπάρχει εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βεγγάζη.

Σε ένδειξη σεβασμού και μνήμης, ο Αλ Σαντίκ Χαφτάρ παρέδωσε στον κ. Μανδαλιό ειδική διακήρυξη εκ μέρους του στρατηγού Χαφτάρ, συνοδευόμενη από τιμητική πλακέτα αφιερωμένη στη μνήμη των δύο αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στην αποστολή αλληλεγγύης. Η χειρονομία αυτή θεωρείται από διπλωματικούς κύκλους ως μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που δημιουργήθηκε από το πρόσφατο περιστατικό, αλλά και ως αναγνώριση της συνεισφοράς της Ελλάδας στον λιβυκό λαό σε ώρες κρίσης.

Η συνάντηση, πέραν του ανθρώπινου και συμβολικού της χαρακτήρα, ερμηνεύεται και ως έμμεση προσπάθεια της πλευράς Χαφτάρ να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα παραμένει ουδέτερη και σταθερός εταίρος στον περίπλοκο γεωπολιτικό χάρτη της Λιβύης, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη χώρα επανέρχονται στο προσκήνιο.