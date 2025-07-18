ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Δηλώσεις Μητσοτάκη για ετοιμότητα και πρόληψη
Πολιτική
11:42 - 18 Ιουλ 2025

164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Δηλώσεις Μητσοτάκη για ετοιμότητα και πρόληψη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή των πυρκαγιών, τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης 164 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στο ΟΑΚΑ, συνολικής αξίας 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τον στόλο της Πυροσβεστικής εν μέσω μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «φέτος έχουμε 10.000 πυροσβέστες, μόνιμους και εποχικούς, 85 αεροσκάφη, πάνω από 80 drones και 4.000 οχήματα κάθε τύπου», προσθέτοντας ότι «στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, η πολιτεία στέκεται πιο έτοιμη από ποτέ».

Στην ομιλία του, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας πως «οι πυροσβέστες μας λένε ότι τις δασικές πυρκαγιές τις σβήνεις τον χειμώνα». Όπως ανέφερε, «έχουμε δαπανήσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρισμούς δασών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ώστε οι φωτιές του καλοκαιριού να έχουν λιγότερο καταστροφικό αποτύπωμα».

Αναφερόμενος στα νέα μέσα που εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δήλωσε: «Τα οχήματα αυτά είναι το 1/10 από τα 1.400 οχήματα που θα ενισχύσουν την Πυροσβεστική μέσα από το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”. Περιλαμβάνουν υδροφόρα παντός εδάφους, εξοπλισμένα με δεξαμενές χωρητικότητας 12.000 λίτρων, καθώς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «η πολιτεία θα είναι δίπλα σας» και ότι «είμαστε σίγουροι ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και στη φετινή αντιπυρική περίοδο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική πρόοδο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας: «Η πολιτική προστασία εμφανίζεται όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Είναι η όψη του κράτους όταν ο πολίτης το έχει ανάγκη. Θέλω να θυμίσω πού ήταν η Πολιτική Προστασία το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα».

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χατζά Λαμπίμπ, η οποία συνεχάρη την Ελλάδα για τον συντονισμένο σχεδιασμό και την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

«Η Ελλάδα έχει δείξει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μια κενή λέξη», δήλωσε η κα Λαμπίμπ, προσθέτοντας ότι «τα οχήματα αυτά δεν είναι μόνο πλήρως εξοπλισμένα, αλλά αποτελούν ένδειξη ετοιμότητας και απόδειξη ότι η Ε.Ε. στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η χώρα μας έχει ανταποκριθεί σε 21 αιτήματα για παροχή βοήθειας από το 2016, με τρία μόνο μέσα στον φετινό Ιούλιο, για γειτονικές χώρες που αντιμετωπίζουν πυρκαγιές.

Ο νέος εξοπλισμός αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αντιμετωπίζονται πλέον με σχέδιο, ετοιμότητα και επένδυση στην πρόληψη. «Καθημερινά η πατρίδα προοδεύει και κάνει βήματα μπροστά ακολουθώντας έναν σχεδιασμό που με προσήλωση τελικά αποδίδει», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω τα χρήματα - Αν χρειαστεί, θα φτάσουμε και σε δεσμεύσεις
Πολιτική

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω τα χρήματα - Αν χρειαστεί, θα φτάσουμε και σε δεσμεύσεις

Πενταμερής για το Κυπριακό - Γεραπετρίτης και Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανένωση της Κύπρου μέσα από σταθερά βήματα
Επιχειρήσεις

Πενταμερής για το Κυπριακό - Γεραπετρίτης και Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανένωση της Κύπρου μέσα από σταθερά βήματα

ΟΤΕ: Μετοχικό Κεφάλαιο στα €1,14 δισ. μετά την ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών
Ανακοινώσεις

ΟΤΕ: Μετοχικό Κεφάλαιο στα €1,14 δισ. μετά την ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό
Magazino

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους
Πολιτική

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ