164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Δηλώσεις Μητσοτάκη για ετοιμότητα και πρόληψη

«Η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή των πυρκαγιών, τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης 164 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στο ΟΑΚΑ, συνολικής αξίας 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τον στόλο της Πυροσβεστικής εν μέσω μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «φέτος έχουμε 10.000 πυροσβέστες, μόνιμους και εποχικούς, 85 αεροσκάφη, πάνω από 80 drones και 4.000 οχήματα κάθε τύπου», προσθέτοντας ότι «στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, η πολιτεία στέκεται πιο έτοιμη από ποτέ».

Στην ομιλία του, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας πως «οι πυροσβέστες μας λένε ότι τις δασικές πυρκαγιές τις σβήνεις τον χειμώνα». Όπως ανέφερε, «έχουμε δαπανήσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρισμούς δασών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ώστε οι φωτιές του καλοκαιριού να έχουν λιγότερο καταστροφικό αποτύπωμα».

Αναφερόμενος στα νέα μέσα που εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δήλωσε: «Τα οχήματα αυτά είναι το 1/10 από τα 1.400 οχήματα που θα ενισχύσουν την Πυροσβεστική μέσα από το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”. Περιλαμβάνουν υδροφόρα παντός εδάφους, εξοπλισμένα με δεξαμενές χωρητικότητας 12.000 λίτρων, καθώς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «η πολιτεία θα είναι δίπλα σας» και ότι «είμαστε σίγουροι ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και στη φετινή αντιπυρική περίοδο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική πρόοδο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας: «Η πολιτική προστασία εμφανίζεται όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Είναι η όψη του κράτους όταν ο πολίτης το έχει ανάγκη. Θέλω να θυμίσω πού ήταν η Πολιτική Προστασία το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα».

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χατζά Λαμπίμπ, η οποία συνεχάρη την Ελλάδα για τον συντονισμένο σχεδιασμό και την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

«Η Ελλάδα έχει δείξει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μια κενή λέξη», δήλωσε η κα Λαμπίμπ, προσθέτοντας ότι «τα οχήματα αυτά δεν είναι μόνο πλήρως εξοπλισμένα, αλλά αποτελούν ένδειξη ετοιμότητας και απόδειξη ότι η Ε.Ε. στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η χώρα μας έχει ανταποκριθεί σε 21 αιτήματα για παροχή βοήθειας από το 2016, με τρία μόνο μέσα στον φετινό Ιούλιο, για γειτονικές χώρες που αντιμετωπίζουν πυρκαγιές.

Ο νέος εξοπλισμός αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αντιμετωπίζονται πλέον με σχέδιο, ετοιμότητα και επένδυση στην πρόληψη. «Καθημερινά η πατρίδα προοδεύει και κάνει βήματα μπροστά ακολουθώντας έναν σχεδιασμό που με προσήλωση τελικά αποδίδει», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.