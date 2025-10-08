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Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:02 - 08 Οκτ 2025

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πέτρος Μάνταλος φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time, λίγο πριν το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία. 

Ο διεθνής μέσος και αρχηγός της ΑΕΚ τονίζει ότι το κλίμα στην Εθνική Ομάδα είναι φανταστικό και δεν έχει επηρεαστεί από την ήττα από τη Δανία στην προηγούμενη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Ήταν μία άτυχη παρένθεση αυτή η ήττα. Μπορούμε να κερδίσουμε στη Σκωτία» τονίζει χαρακτηριστικά εν όψει του αυριανού αγώνα στη Γλασκώβη και αναφέρει το μεγάλο του στόχο με την Εθνική Ομάδα.

Διαλέγει το συμπαίκτη του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα ήθελε να έχει στην ΑΕΚ, ξεχωρίζει τον αγαπημένο του παίκτη από τη νέα γενιά, αποκαλύπτει το παιδικό του ίνδαλμα και μιλάει για τις 400 συμμετοχές που συμπλήρωσε με την «Ένωση».

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Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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