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Εγκύκλιος Πλεύρη: Υποχρεωτική διανομή εντύπου σε μετανάστες - Προειδοποίηση για ποινές και άμεση απέλαση
Πολιτική
15:32 - 20 Οκτ 2025

Εγκύκλιος Πλεύρη: Υποχρεωτική διανομή εντύπου σε μετανάστες - Προειδοποίηση για ποινές και άμεση απέλαση

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι θα διανέμεται υποχρεωτικά έντυπο σε μετανάστες που εισέρχονται ή παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα ασύλου, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις συνέπειες της παράνομης διαμονής, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Θάνου Πλεύρη.

Συγκεκριμένα, το έντυπο θα παρέχεται σε όσους βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, καθώς και σε όσους προσέρχονται στην Υπηρεσία Ασύλου για να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.

Στο έντυπο περιλαμβάνεται η εξής ενημέρωση:

  1. Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει το αίτημα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  2. Αν ο αιτών δεν είναι πρόσφυγας και δεν δικαιούται προστασία, τότε η παραμονή του στη χώρα θεωρείται παράνομη. Στην περίπτωση αυτή:
  3. Το αίτημα ασύλου θα απορριφθεί.
  4. Μπορεί να επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες.
  5. Η παράνομη παραμονή συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών.
  6. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν οι παραπάνω συνέπειες είναι η οικειοθελής αποχώρηση από την Ελλάδα πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.
  7. Βίαιες πράξεις ή απειλητική συμπεριφορά εντός των Δομών θα οδηγούν σε άμεση απόρριψη του αιτήματος ασύλου, καθώς θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Το έντυπο αποσκοπεί στην ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και για τις νομικές συνέπειες της παράνομης διαμονής.

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