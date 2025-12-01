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Citi: Στα €19,10 η τιμή-στόχος για τον ΟΠΑΠ εν όψει της συγχώνευσης με Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:00 - 01 Δεκ 2025

Citi: Στα €19,10 η τιμή-στόχος για τον ΟΠΑΠ εν όψει της συγχώνευσης με Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Η Citi προχώρησε σε μείωση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΠΑΠ, από 20,00 ευρώ στα 19,10 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση «ουδέτερη». 

Ο οίκος εμφανίζεται πλέον πιο προσεκτικός απέναντι στο επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας εν όψει της προγραμματισμένης συγχώνευσης με την Allwyn. Η αλλαγή αυτή δεν αντικατοπτρίζει χειροτέρευση των βραχυπρόθεσμων θεμελιωδών μεγεθών, τα οποία παραμένουν σταθερά, αλλά σχετίζεται κυρίως με τις ανησυχίες της αγοράς και την επίδρασή τους στην αποτίμηση.

Η κύρια αιτία της νέας τιμής στόχου είναι η μείωση του P/E 2026 στις 13 φορές, από 14 φορές προηγουμένως. Η Citi ευθυγραμμίζει την αποτίμηση με τον πενταετή μέσο όρο, θεωρώντας ότι το επενδυτικό κλίμα γύρω από τη συγχώνευση επιβάλλει έναν πιο συντηρητικό πολλαπλασιαστή.

Ο οίκος παρατηρεί ότι η αγορά παραμένει επιφυλακτική ως προς τις επιπτώσεις της συγχώνευσης στην επενδυτική ταυτότητα του ΟΠΑΠ, από τη μερισματική πολιτική και τα επίπεδα μόχλευσης έως τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων. Οι ανησυχίες αυτές αυξάνουν την «ασάφεια» για την επενδυτική πορεία της μετοχής, περιορίζοντας το περιθώριο ανόδου.

Παρά τη μείωση του πολλαπλασιαστή, η Citi προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα θεμελιώδη μεγέθη. Μετά τα «ικανοποιητικά» αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, ο οίκος αυξάνει τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) κατά 1,6% για το 2025 και 1% για το 2026, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,6% και 1% αντίστοιχα. Η Citi προβλέπει αύξηση GGR κατά 5% το 2025, με τον ΟΠΑΠ να υπερβαίνει τη χαμηλή μονοψήφια καθοδήγηση της διοίκησης, στηριζόμενος στη δυναμική των λαχείων και την ανάκαμψη σε VLTs και instant lottery. Για την περίοδο 2026–2027 αναμένει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 3% σε GGR και EBITDA.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη συγχώνευση ΟΠΑΠ- Allwyn δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στο μοντέλο της Citi, καθώς βρίσκεται υπό έγκριση. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2026, περίοδο ενός μήνα για άσκηση δικαιώματος εξόδου (cash exit) στα 19,04 ευρώ και πιθανή ολοκλήρωση της συγχώνευσης το β’ τρίμηνο του 2026, εφόσον δεν υπερβεί το 5% των μετόχων που θα ζητήσουν έξοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 15:46
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