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Δένδιας: Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης
Πολιτική
14:54 - 01 Δεκ 2025

Δένδιας: Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Μπορούμε να δώσουμε προς την ΕΕ τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη, ολιστικής προσέγγισης και προστασίας, δήλωσε ο Ν. Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι υπουργοί Άμυνας των κρατών-μελών θα εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα παρακολουθήσουν γεύμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί η αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, θα αναλυθούν στρατηγικές και προγράμματα, όπως το SAFE, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού χώρου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. «Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους στο επίπεδο του Συμβουλίου των υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης και της προστασίας του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα έχει να προσφέρει. Η συζήτηση ούτως ή άλλως έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς με την "Ατζέντα του 2030" μπορούμε να δώσουμε προς την ΕΕ τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη, ολιστικής προσέγγισης και ολιστικής προστασίας. Άρα, νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση».

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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