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Μία ευχή γίνεται δύο εφέτος τα Χριστούγεννα με τα Ευχοστολίδια - Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείς, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη ένα παιδί να χαμογελά
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:37 - 04 Δεκ 2025

Μία ευχή γίνεται δύο εφέτος τα Χριστούγεννα με τα Ευχοστολίδια - Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείς, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη ένα παιδί να χαμογελά

Reporter.gr Newsroom
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Τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ επιστρέφουν για 12η χρονιά, συνεχίζοντας την παράδοση προσφοράς και γεμίζοντας τις γιορτές με χαμόγελα και ελπίδα για χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ στηρίζει εφέτος τα παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους.

Μέσα από τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ, οι ευχές γίνονται ζωγραφιές, οι ζωγραφιές μεταμορφώνονται σε χάρτινες σαΐτες και ταξιδεύουν σε όλους μας, για να κάνουμε τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα.

Για πρώτη φορά, ο ΟΠΑΠ – μέλος της Allwyn – ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς. Για κάθε ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μία ακόμη, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον αντίκτυπο και την αξία της πρωτοβουλίας.

Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια παιδική ευχή

Οι ευχές των παιδιών έχουν αποτυπωθεί σε ζωγραφιές που φιλοξενούνται στις χριστουγεννιάτικες εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Golden Hall, στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη. Τα Ευχοστολίδια φτάνουν διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και του ιστοτόπου Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ www.opapcsr.gr

Ο τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μία ή και περισσότερες ευχές είναι ο εξής:

  1. Επιλέγουμε τη ζωγραφιά–ευχή του παιδιού
  2. Αγοράζουμε το δώρο που αντιστοιχεί στην ευχή
  3. Στέλνουμε τη δική μας χριστουγεννιάτικη ευχή στο παιδί.

Μάλιστα, εάν το επιθυμούμε, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε την αυθεντική ζωγραφιά του παιδιού ως ενθύμιο της ευχής που πραγματοποιήσαμε.

Η online πραγματοποίηση ευχών γίνεται μέσω του e-shop του συνεργαζόμενου καταστήματος Μουστάκας, όπου μπορούμε να βρούμε προεπιλεγμένες προτάσεις δώρων.

Έμπρακτη στήριξη στους συνεργαζόμενους φορείς

Κάθε χρόνο, ο ΟΠΑΠ, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ευχοστολίδια υλοποιεί και σημαντικά έργα υποστήριξης στους συνεργαζόμενους φορείς, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των παιδιών. Η εφετινή δράση περιλαμβάνει την αγορά τριών οχημάτων άμεσης κοινωνικής επέμβασης για τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και την ανακαίνιση του κτηρίου που στεγάζει τα Τμήματα Εφήβων, Κήπου και Μετάβασης του ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», που είναι μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

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