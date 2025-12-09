ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο - Φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:53 - 09 Δεκ 2025

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο - Φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χιλιάδες φωτάκια, ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο 18 μέτρων και ο Αντώνης Ρέμος σε ένα εκρηκτικό live: έτσι άνοιξε επίσημα η αυλαία της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη.

Με την πλατεία Αριστοτέλους να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, η εκδήλωση της Next Step Media Group, με χορηγό το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, ξεχώρισε ως το χριστουγεννιάτικο event της χρονιάς.

Γιορτινές μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα δημιούργησαν μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ τη στιγμή που το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε, ο ουρανός της πόλης γέμισε με αμέτρητα πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο. Η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου on stage ξεσήκωσε το κοινό, που απόλαυσε μια αξέχαστη συναυλία, γεμάτη ενέργεια και αγαπημένες επιτυχίες.

3_5_ac96c.jpg

6_4_76034.jpg

Δείτε το βίντεο:

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 17:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: Έλληνες αγρότες βάζουν «φρένο» στη χώρα - Πανελλαδικά μπλόκα για καθυστερημένες επιδοτήσεις
Ειδήσεις

Reuters: Έλληνες αγρότες βάζουν «φρένο» στη χώρα - Πανελλαδικά μπλόκα για καθυστερημένες επιδοτήσεις

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση - Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι εν μέσω πιέσεων στα «δεξιά» της

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ