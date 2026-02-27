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Europa League: Με τη Ρεάλ Μπέτις κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός - Τα «ζευγάρια» της φάσης των 16
Ειδήσεις
14:46 - 27 Φεβ 2026

Europa League: Με τη Ρεάλ Μπέτις κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός - Τα «ζευγάρια» της φάσης των 16

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/2) η κλήρωση των ζευγαριών για τη φάση των 16 του Europa League, η οποία έχει και ελληνικό χρώμα μετά τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν.       

Σημειώνεται ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 θα διεξαχθούν στις 12 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις 19 Μαρτίου.

Παράλληλα, έγινε γνωστός και ο πλήρης δρόμος των ομάδων μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου, στη Vodafone Arena, που αποτελεί έδρα της Μπεσίκτας.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε με την ισπανική Ρεάλ Μπέτις, με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται συνολικά ως εξής:

  • Γκενκ – Φράιμπουργκ

  • Μπολόνια – Ρόμα

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα

  • Στουτγκάρδη – Πόρτο

  • Παναθηναϊκός – Μπέτις

  • Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

  • Λιλ – Άστον Βίλα

  • Θέλτα – Λιόν

Προημιτελικές διασταυρώσεις:

  • Φερεντσβάρος/Μπράγκα vs Παναθηναϊκός/Μπέτις

  • Γκενκ/Φράιμπουργκ vs Θέλτα/Λιόν

  • Στουτγκάρδη/Πόρτο vs Νότιγχαμ Φόρεστ/Μίντιλαντ

  • Μπολόνια/Ρόμα vs Λιλ/Άστον Βίλα

Ημιτελικές διασταυρώσεις:

  • Νικητής Φερεντσβάρος/Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις vs Νικητής Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/Λιόν

  • Νικητής Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ vs Νικητής Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα

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