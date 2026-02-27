Europa League: Με τη Ρεάλ Μπέτις κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός - Τα «ζευγάρια» της φάσης των 16

Σημειώνεται ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 θα διεξαχθούν στις 12 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις 19 Μαρτίου.
Παράλληλα, έγινε γνωστός και ο πλήρης δρόμος των ομάδων μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου, στη Vodafone Arena, που αποτελεί έδρα της Μπεσίκτας.
Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε με την ισπανική Ρεάλ Μπέτις, με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται συνολικά ως εξής:
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Γκενκ – Φράιμπουργκ
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Μπολόνια – Ρόμα
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Φερεντσβάρος – Μπράγκα
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Στουτγκάρδη – Πόρτο
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Παναθηναϊκός – Μπέτις
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Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
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Λιλ – Άστον Βίλα
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Θέλτα – Λιόν
Προημιτελικές διασταυρώσεις:
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Φερεντσβάρος/Μπράγκα vs Παναθηναϊκός/Μπέτις
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Γκενκ/Φράιμπουργκ vs Θέλτα/Λιόν
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Στουτγκάρδη/Πόρτο vs Νότιγχαμ Φόρεστ/Μίντιλαντ
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Μπολόνια/Ρόμα vs Λιλ/Άστον Βίλα
Ημιτελικές διασταυρώσεις:
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Νικητής Φερεντσβάρος/Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις vs Νικητής Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/Λιόν
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Νικητής Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ vs Νικητής Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα