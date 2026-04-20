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Celestyal: Διασχίζει το Στενό του Ορμούζ, ανοίγοντας το δρόμο για την ασφαλή διέλευση του κλάδου της κρουαζιέρας
Ναυτιλία
14:57 - 20 Απρ 2026

Celestyal: Διασχίζει το Στενό του Ορμούζ, ανοίγοντας το δρόμο για την ασφαλή διέλευση του κλάδου της κρουαζιέρας

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal επιβεβαίωσε την επιτυχή και ασφαλή διέλευση και των δύο πλοίων της, του Celestyal Discovery και του Celestyal Journey, από το Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επιχειρησιακό ορόσημο και επιδεικνύοντας ηγετικό ρόλο στον κλάδο της κρουαζιέρας σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, το Celestyal Discovery, υπό την διοίκηση του πλοιάρχου Νικόλαου Βασιλείου, έγινε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε από τον Αραβικό Κόλπο, ακολουθώντας ένα προσεκτικά συντονισμένο ταξιδιωτικό σχέδιο που εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις ομάδες θαλάσσιας ασφάλειας. Αυτή η πρωτοποριακή κίνηση καθιέρωσε μια ασφαλή και δοκιμασμένη διαδρομή μέσω του Στενού, επιτρέποντας σε άλλες εταιρείες κρουαζιέρας να ακολουθήσουν.
Με βάση αυτό, το Σάββατο 18 Απριλίου, το Celestyal Journey, υπό την διοίκηση του καπετάνιου Άγγελου Βασιλάκου, διέσχισε με επιτυχία το ίδιο πέρασμα, επικεφαλής μιας ευρύτερης νηοπομπής κρουαζιερόπλοιων που αναχωρούσαν από την περιοχή χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη διαδρομή.
Τα σχέδια του ταξιδιού αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ακρίβειας και επίγνωσης της κατάστασης.
Η ασφάλεια παρέμεινε η απόλυτη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, χάρη στην εξαιρετική ηγεσία, την εμπειρία και την ψυχραιμία που επέδειξαν τόσο ο καπετάνιος κ. Βασιλείου όσο και ο καπετάνιος κ. Βασιλάκος, σε συνεργασία με τις ομάδες επί του πλοίου και στην ξηρά. Οι χειρισμοί τους και η πλοήγηση των πλοίων υπό σύνθετες και ευαίσθητες συνθήκες λειτούργησαν καθοριστικά για την ασφάλεια όλων των μελών του πληρώματος και για την επιτυχή διέλευση και των δύο πλοίων.
Η Celestyal αναγνωρίζει επίσης τη στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές και τους συνεργάτες της, των οποίων η υποστήριξη κατέστησε δυνατή μια συντονισμένη και υπεύθυνη διαχείριση προς όφελος του ευρύτερου κλάδου της κρουαζιέρας.
Μετά την επιτυχή διέλευσή τους, τόσο το Celestyal Discovery όσο και το Celestyal Journey κατευθύνονται πλέον προς τη Μεσόγειο, όπου θα ξεκινήσουν την επερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν όπως έχει προγραμματιστεί.
Η Celestyal επιβεβαιώνει ότι όλες οι μελλοντικές διαθέσιμες κρουαζιέρες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσφέροντας στους επιβάτες και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες σιγουριά και αξιοπιστία, καθώς η εταιρεία ξεκινάει την δραστηριότητά της στη Μεσόγειο.

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