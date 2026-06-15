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BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:49 - 15 Ιουν 2026

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Μια μοναδική εμπειρία από την Allwyn στο πιο fit Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.

Δύο ημέρες γεμάτες ένταση, ένα challenge από την Allwyn με ένα ανεπανάληπτο έπαθλο, 31.000 συμμετέχοντες και αδρεναλίνη στα ύψη.

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επέστρεψε δυναμικά, στις 6 και 7 Ιουνίου, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε ένα ζωντανό hub ευεξίας, άθλησης και διασκέδασης.

Η Allwyn, που συμμετείχε στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά — και φέτος μάλιστα ως χορηγός ονοματοδοσίας — επεφύλασσε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για το κοινό, καθώς και την απόλυτη εμπειρία του διημέρου: το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) με έπαθλο ένα μοναδικό wellness retreat στην Ιαπωνία για τους δύο νικητές, που πέτυχαν την καλύτερη γυναικεία και ανδρική επίδοση.

Η κορύφωση του διημέρου στον μεγάλο τελικό

Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, με τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα να δίνουν τον παλμό της αναμέτρησης. Ο αγώνας αντοχής, ισορροπίας, ταχύτητας και δύναμης για την ανάδειξη των νικητών εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ.

Παράλληλα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό booth της Allwyn, να συμμετάσχει σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσει αναμνηστικά δώρα.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/8IxeXhqZKsc}

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Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)

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BeWell Festival 2026 by Allwyn

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Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης

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Ντορέττα Παπαδημητρίου

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Το booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

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Ο Allwyn Champ Νίκος Παπαγγελής

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Η ομάδα της Allwyn με τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα

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