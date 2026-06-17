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Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:55 - 17 Ιουν 2026

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Ένα πολύ σπάνιο αυτόγραφο επεφύλασσε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr. Οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney, παρέα με τον αθλητικογράφο Δημήτρη Μωυσιάδη, που ήταν ο καλεσμένος αυτού του επεισοδίου, έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρυσαν τη συγκεκριμένη συλλεκτική κάρτα με την υπογραφή ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή, που αποτελεί ήρωα εκατομμυρίων φιλάθλων παγκοσμίως.

Μέσα από το unboxing συλλεκτικών καρτών Panini, η εκπομπή ανέδειξε για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστές, αναμνήσεις και ιστορίες σχετικές με τα Παγκόσμια Κύπελλα. Παράλληλα, οι παρουσιαστές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον καλεσμένο για το εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και να θυμηθούν την πρώτη τους ενασχόληση με τα αυτοκόλλητα Panini.

Ποια ομάδα βλέπουν ως κορυφαίο φαβορί για την κατάκτηση εφέτος, ποιες ομάδες θεωρούν ως πιθανές εκπλήξεις της διοργάνωσης και ποιοι ήταν οι παίκτες που τους έκαναν να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο;

Δείτε το τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr:

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