Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, όταν προκλήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Χρήστου Βλάχου, πατέρα θύματος της σύγκρουσης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη συζήτηση διαδικαστικών ζητημάτων, οδηγώντας το δικαστήριο σε ολιγόλεπτη διακοπή. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι στόχος της δίκης παραμένει η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Βλάχος ζήτησε συγγνώμη για την ένταση, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας των συγγενών στην αναζήτηση της αλήθειας.

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