Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη συζήτηση διαδικαστικών ζητημάτων, οδηγώντας το δικαστήριο σε ολιγόλεπτη διακοπή. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι στόχος της δίκης παραμένει η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.
Στη συνέχεια, ο κ. Βλάχος ζήτησε συγγνώμη για την ένταση, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας των συγγενών στην αναζήτηση της αλήθειας.
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