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Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026
Εργασιακά
14:42 - 02 Ιουλ 2026

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, όπου η ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ικανότητά τους να προσελκύουν, να αναπτύσσουν και να διατηρούν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Σε ένα περιβάλλον όπου η έλλειψη εξειδικευμένων ταλέντων παραμένει έντονη και η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι εργοδότες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές τους, επενδύοντας σε ανταγωνιστικές αποδοχές, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αναβάθμιση δεξιοτήτων και σύγχρονες τεχνολογίες.

Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ενσωμάτωσε για τρίτο διαδοχικό έτος την αγορά εργασίας της Βόρειας Ελλάδας στη συνολική έρευνα HR Trends, παρουσιάζοντας μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, πιο ανθρωποκεντρική και σταθερά προσανατολισμένη στην τεχνολογία. Η φετινή έκθεση αποτυπώνει τις κυριότερες τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας για το 2026, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα HR Trends διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026 και χρησιμοποιεί δεδομένα από τη γενική έκθεση HR Trends 2026, στην οποία πήραν μέρος 861 συμμετέχοντες, οι 182 από τους οποίους προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο webinar με τίτλο «τάσεις στο HR: Βόρεια Ελλάδα», την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 11:00 μ.μ., με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Regional Manager Northern Greece, Randstad Ελλάδος, και τον Άρη Βαμβακά, Key Account Manager, Randstad Ελλάδος, και θα αναλυθούν οι βασικές τάσεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν σήμερα την αγορά εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar, εδώ και να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας, πατώντας εδώ.

οι νέες προτεραιότητες των εργοδοτών στη Βόρεια Ελλάδα

Η αγορά εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει να μετασχηματίζεται, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν ολοένα και περισσότερο εργαζομένους που συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με ισχυρές ανθρώπινες δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends 2026, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα τρία χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές, έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα (54%), η αυτοπαρακίνηση (51%), η ενσυναίσθηση (46%) και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (42%), οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών.

Στη διαδικασία στελέχωσης, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων. Το 55% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει, ενώ ακολουθούν η διαχείριση των προσδοκιών σχετικά με τα πακέτα αποδοχών και παροχών (52%), η έλλειψη ταλέντων (44%) και η διαχείριση της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (41%). Παράλληλα, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα της Randstad, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων τους, ενώ αυξημένη σημασία αποκτούν και ζητήματα, όπως η ομαλή ένταξη νέων εργαζομένων και η αποτελεσματική διαχείριση διαφορετικών γενεών στο εργασιακό περιβάλλον.

πώς οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες

Ανταποκρινόμενες στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύοντας σε πολιτικές που ενισχύουν τόσο την εμπειρία όσο και τη διατήρηση των εργαζομένων. Η βελτίωση των μισθών εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού (55%), ενώ ακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (50%), η βελτίωση της διαφάνειας και της εσωτερικής επικοινωνίας (41%) και η προσφορά ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης (38%).

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η συχνή ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων και η παροχή εξατομικευμένων πακέτων παροχών (36%), η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης μέσω KPIs (36%), καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών προσλήψεων με βάση τις δεξιότητες των υποψηφίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μετάβαση σε ένα περισσότερο ευέλικτο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

έξι στις δέκα επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους το 2026

Παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην προσέλκυση ταλέντων, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διατηρούν θετικές προοπτικές για το 2026, καθώς το 60% δηλώνει ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέσα στη χρονιά και μόλις το 5% θα προχωρήσει σε μείωση. Η πρόθεση για προσλήψεις συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική ανάπτυξη κατά 89%, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2025 (70%).Παράλληλα, ενισχύεται και η σημασία της υλοποίησης επενδυτικών πλάνων ως λόγου για νέες προσλήψεις (35% έναντι 23% το 2025), καθώς και της ανάγκης για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην εταιρεία (31% έναντι 23%). Ακολουθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (50%).

οι πιο περιζήτητοι ρόλοι στη Βόρεια Ελλάδα

Η έρευνα της Randstad επιβεβαιώνει ότι οι πιο περιζήτητοι ρόλοι για το 2026 στη Βόρεια Ελλάδα αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι μηχανικοί (59%), οι AI specialists (33%) και οι data analysts (25%), ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες των operations & εφοδιαστικής αλυσίδας (20%), του ανθρώπινου δυναμικού (HR) (19%) και του IT & software (15%).

συγκρατημένες μισθολογικές αυξήσεις το 2026

Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διατηρούν συγκρατημένη αλλά θετική στάση απέναντι στη μισθολογική ανταγωνιστικότητα και την εξέλιξη των αποδοχών. Το 24% των εργοδοτών δηλώνει ότι οι μισθοί που προσφέρει η εταιρεία του είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους των ανταγωνιστών, ενώ η πλειονότητα τους αξιολογεί ως παρόμοιους. Παράλληλα, οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις αποδοχών μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με το 76% όσων προγραμματίζουν μισθολογικές αυξήσεις για το 2026 να εκτιμά ότι αυτές θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 1% και 5%.

αποδοχές και δυνατότητες εξέλιξης καριέρας καθορίζουν την ελκυστικότητα των εργοδοτών

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η ελκυστικότητα ενός εργοδότη το 2026 διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό ανταγωνιστικών αποδοχών, ευκαιριών ανάπτυξης και ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος. Τα ελκυστικά πακέτα αποδοχών και παροχών (86%) παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας προσέλκυσης ταλέντου, ενώ σημαντικά ενισχυμένη εμφανίζεται η αξία των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης (74% ένατι 65%) και της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας (68% έναντι 63%) ως παραγόντων που ενισχύουν την ελκυστικότητα ενός εργοδότη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, με έμφαση στην εκπαίδευση, τα προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και το ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας. Σε ό, τι αφορά τις οικονομικές παροχές, οι εταιρείες υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με μπόνους απόδοσης, κινητό τηλέφωνο και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές εξέλιξης

Η κινητικότητα των εργαζομένων θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς το 63% των εταιρειών κατέγραψε ποσοστό αποχώρησης εργαζομένων χαμηλότερο του 16% κατά το 2025.

Όσον αφορά τους λόγους αποχώρησης, οι σημαντικότεροι παράγοντες αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος εξακολουθούν να είναι η λήψη καλύτερης επαγγελματικής προσφοράς με υψηλότερες αποδοχές ή καλύτερες συνθήκες εργασίας (60%) και οι περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (43%), ενώ αυξημένη σημασία αποκτούν η επιλογή διαφορετικής επαγγελματικής πορείας και ο μεγάλος φόρτος εργασίας.

οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση του ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Το ποσοστό των εταιρειών που υποστηρίζουν ενεργά τη χρήση του AI και σχεδιάζουν να επεκτείνουν την αξιοποίησή του υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2025 (41% έναντι 20%), ενώ η τεχνολογία ενσωματώνεται πλέον σε ολοένα και περισσότερες επιχειρησιακές λειτουργίες, με κυριότερες αυτές της πληροφορικής/τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού, του marketing/διαφήμισης, της διοίκησης, καθώς και των χρηματοοικονομικών. (43%), ενώ αυξημένη σημασία αποκτούν η επιλογή διαφορετικής επαγγελματικής πορείας και ο μεγάλος φόρτος εργασίας.

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