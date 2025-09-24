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Interlife: Νέα ασφαλιστικά προγράμματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
14:08 - 24 Σεπ 2025

Interlife: Νέα ασφαλιστικά προγράμματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Νόμο 5170/2025, από την 1η Οκτωβρίου 2025 καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για όλα τα καταλύματα που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb. Η ασφάλιση αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμίσθωση των ακινήτων.

Ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες της αγοράς, η INTERLIFE Ασφαλιστική παρουσίασε ένα νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Απαιτήσεις τρίτων (πελατών, επισκεπτών, προμηθευτών)
  • Σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής
  • Υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν εντός του μισθούμενου χώρου

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ARAG S.E., η INTERLIFE δημιούργησε το νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο καλύπτει διοικητικές διαφορές, νομική υποστήριξη και υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, μεταξύ άλλων.

Με τα εξειδικευμένα αυτά προγράμματα, η INTERLIFE προσφέρει πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη, προστατεύοντας τους ιδιοκτήτες από πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή επισκεπτών και ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία και τη νομιμότητα της δραστηριότητάς τους.

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