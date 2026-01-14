Η Παπαστράτος έκανε ένα ακόμα βήμα προς το «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

Η Παπαστράτος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της Παπαστράτος, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής λειτουργίας. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI).

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 4.000 ηλιακών πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, τα οποία θα παράγουν ετησίως 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο από μια σειρά βημάτων που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της Παπαστράτος, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

• την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και

• την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της Παπαστράτος στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εξέλιξης, ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελούν μονόδρομο, ωστόσο δεν είναι μια συνθήκη που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αποτελεί μια συνεχή πορεία εξέλιξης, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Για εμάς, στην Παπαστράτος, η πράσινη μετάβαση αποτελεί δέσμευση και ευθύνη που έχουμε

χρόνια τώρα αναλάβει. Είμαστε χαρούμενοι που υλοποιήσαμε την πρώτη φάση – σταθμό της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης της ιστορίας μας, μέσω της οποίας κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» που θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στο εργοστάσιό μας ώστε να χτίσουμε στην πράξη τη Βιομηχανία του Αύριο, πιο ανθεκτική, βιώσιμη, και ανθρώπινη».

Ορθές πρακτικές και για το νερό

Η Παπαστράτος παρακολουθεί εντατικά τις απειλές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και φροντίζει να θωρακίζεται απέναντί τους.

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στην περιβαλλοντική της ατζέντα τις μεγάλες παγκόσμιες απειλές που σχετίζονται με το νερό:

• το εκτιμώμενο 40% έλλειμμα ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά έως το 2030

• το γεγονός ότι το κόστος των επιπτώσεων από προβλήματα υδάτινων πόρων είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από εκείνο της πρόληψης αλλά και

• τις αυξανόμενες πιέσεις από την αστικοποίηση και την πληθυσμιακή αύξηση, που επιδεινώνουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού.

Στο επίκεντρο της σχετικής στρατηγικής της Παπαστράτος βρίσκεται η υιοθέτηση του προτύπου Alliance for Water Stewardship (AWS) – του πρώτου παγκόσμιου αναγνωρισμένου πλαισίου για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων – το οποίο προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με στόχο μια δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελή κοινωνία.

Η Παπαστράτος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πέτυχαν την πιστοποίηση AWS το 2020 – και την επαναβεβαιώνουν σε ετήσια βάση μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.

Ήδη από την πρώτη χρονιά πιστοποίησης με βάση το πρότυπο AWS, η Παπαστράτος αναγνώρισε τους κινδύνους που αφορούν τους υδάτινους πόρους στην περιοχή δραστηριοποίησής της. Πέρα από το κύριο πεδίο μελέτης και επιρροής, που αφορά τη λεκάνη απορροής της Αττικής και το υδατικό διαμέρισμα του Θριασίου Πεδίου, η εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι έμμεσα επηρεάζει και τις λεκάνες απορροής από τις οποίες αντλεί νερό ο πάροχός της (ΕΥΔΑΠ), συγκεκριμένα αυτές του Μόρνου και του Ευήνου.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τον κίνδυνο λειψυδρίας σε αυτές τις λεκάνες απορροής (Αττικής, Μόρνου και Ευήνου), τον κίνδυνο αρνητικού υδατικού ισοζυγίου λόγω υπεράντλησης, καθώς και την κακή ποιότητα του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης αποτελεί μία ακόμη απειλή, ενώ οι πλημμύρες στο Θριάσιο Πεδίο, συνδυαστικά με μεγάλες περιόδους ξηρασίας και καταστροφικές πυρκαγιές, δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον που περιορίζει την επαρκή απορρόφηση νερού από το έδαφος.

Η συνολική στρατηγική της εταιρείας για το νερό έχει ως κεντρικό στόχο την ελαχιστοποίηση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, το οποίο εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001.

Συγκεκριμένα, η Παπαστράτος χρησιμοποιεί έναν εξειδικευμένο δείκτη κατανάλωσης νερού (κυβικά μέτρα ανά εκατομμύριο παραγόμενων θερμαινόμενων ράβδων καπνού) για να προσδιορίζει και να παρακολουθεί τον ποσοτικό της στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπαστράτος έχει υλοποιήσει μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις της που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 33% (m3 /mio stick) την περίοδο 2020–2024, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 20% έως το 2025.

Επιπλέον η Παπαστράτος, με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Θριασίου Πεδίου, διαθέτει στο εργοστάσιό της δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που διαχειρίζονται τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά απόβλητα. Μέρος του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση στους χώρους πρασίνου του εργοστασίου, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται υπεδάφια, εμπλουτίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Τον Μάρτιο του 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η Παπαστράτος φιλοξένησε στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου μια στοχευμένη συνάντηση εργασίας με 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς – από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Στόχος ήταν η ενημέρωση γύρω από το πρότυπο AWS, η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών και η διαμόρφωση μιας συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου