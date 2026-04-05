Έκλεισαν οι παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας - ΠΑΣΟΚ: Το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση

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Έκλεισαν οι Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας με απόφαση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, καθώς οι ειδικευμένοι γιατροί βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η μοναδική ειδικευμένη παθολόγος που είχε μείνει κι εργαζόταν στις Κλινικές, την Τετάρτη αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε από την υπερεργασία και την εξάντληση.

Έτσι, τα περιστατικά ασθενών που προσέρχονταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας και χρειάζονταν νοσηλεία, διακομίζονταν σε γειτονικά νοσοκομεία (Τρίπολη, Σπάρτη κλπ.), μετά από συνεννόηση.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει:

«Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση.

Ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες.

Η πολιτική που έχει επιλέξει δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών.

Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή».