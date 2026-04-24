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The Circle: Ένα premium ταξίδι εμπειριών στο νέο κόσμο του glo™ HILO στην Ελλάδα
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17:27 - 24 Απρ 2026

The Circle: Ένα premium ταξίδι εμπειριών στο νέο κόσμο του glo™ HILO στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια βραδιά, όπου η premium αισθητική συναντά την καινοτομία και κάθε αίσθηση αποκτά ρυθμό, το νέο glo™ HILO της BAT έκανε την είσοδό του στην ελληνική αγορά με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σηματοδοτώντας όχι απλώς την εισαγωγή ενός καινούργιου προϊόντος, αλλά μια νέα εποχή για το brand στην premium κατηγορία της θέρμανσης  καπνικών και φυτικών ράβδων.

Οι νέες συσκευές glo™ HILO Plus και glo™ HILO αποτελούν τεχνολογική επανάσταση στην κατηγορία, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, κορυφαία ένταση γεύσης, διπλή λειτουργία θέρμανσης και μια ανανεωμένη εμπειρία για ενήλικους καπνιστές.

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The Circle by glo HILO_BAT Διοικητική Ομάδα: (από αριστερά προς τα δεξιά) Jochen Hiller, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου BAT Hellas, Νατάσα Γκογκορώση, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Raluca Rachiteanu, Area Head of Consumer Experience, Marketing ΒΑΤ, Salih Bilal, Area Marketing Director, Western Europe BAT.

Από την πρώτη στιγμή, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, celebrities και γνωστοί content creators μπήκαν στον κύκλο μαζί με τους HILO Ambassadors, Στέλιο Κουδουνάρη, Ήβη Αδάμου, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Kris Betta, για να ανακαλύψουν τον κόσμο του «The Circle by glo™ HILO». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, στον ρόλο της παρουσιάστριας, υποδέχτηκε το κοινό και έδωσε τον παλμό της βραδιάς, καθοδηγώντας το ταξίδι εμπειριών μέσα από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων θεματικών δωματίων, σχεδιασμένων να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις - γεύση, αφή, όραση και ακοή.

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The Circle by glo HILO_HILO Ambassadors: (από αριστερά προς τα δεξιά) Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Kris Betta, Ήβη Αδάμου και Στέλιος Κουδουνάρης

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The Circle by glo HILO_Live Concert Ήβη Αδάμου

Το ταξίδι ξεκίνησε από μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο υψηλής γαστρονομίας, να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις εμπνευσμένες από τις νέες γεύσεις του gloTM, τις ράβδους καπνού VirtoTM και τις φυτικές ράβδους Rivo TM: αυθεντική αίσθηση καπνού, φρεσκάδα μέντας και νότες κόκκινων φρούτων.

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The Circle by glo HILO_Sight: Kris Betta

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The Circle by glo HILO

Στον επόμενο σταθμό, η εμπειρία πέρασε στην αφή, μέσα από έναν διαδραστικό χώρο όπου κάθε κίνηση και άγγιγμα μεταφραζόταν σε πραγματικό χρόνο σε χρώματα και μοτίβα του glo™ HILO. Το βλέμμα του κοινού μαγνήτισε και το τρισδιάστατο, διαρκώς μεταβαλλόμενο «κρυστάλλινο σύμπαν» φωτός και χρωμάτων που άφηνε τον καθένα να συνθέσει τη δική του οπτική ιστορία.

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The Circle by glo HILO_Touch: Στέλιος Κουδουνάρης

The Circle by glo HILO_Sight (2): Λεωνίδας Κουτσόπουλος

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The Circle by glo HILO_Sight (2): Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Χορεύτριες της ρυθμικής γυμναστικής δημιούργησαν μια μοναδική χορογραφία μεταφέροντας τον κόσμο στο “The Circle by gloTM HILO”. Το ταξίδι των εμπειριών κορυφώθηκε με την στιγμή της αποκάλυψης της νέας συσκευής glo™ HILO και ένα εντυπωσιακό Drone Show, που γέμισε τον ουρανό με τα μηνύματα και την εκλεπτυσμένη αισθητική ταυτότητα του glo™ HILO.

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The Circle by glo HILO_Taste: Λεωνίδας Κουτσόπουλος

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The Circle by glo HILO

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το δυναμικό live performance της Ήβης Αδάμου, που έδωσε τον ρυθμό και ξεσήκωσε το κοινό, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια έντονη χορευτική εμπειρία.

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The Circle by glo HILO_Drone Show

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The Circle by glo HILO

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Νατάσα Γκογκορώση, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη ΒΑΤ Ηellas, με την επίσημη παρουσίαση του νέου glo™ HILO του πιο προηγμένου προϊόντος μας στην premium κατηγορία των συσκευών θέρμανσης καπνού. Το νέο glo™ HILO είναι η τελευταία λέξη της καινοτομίας και της απόλαυσης, και το αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας της ΒΑΤ στην ανάπτυξη νέων κατηγοριών και προϊόντων νέας γενιάς, εξελίσσοντας συνεχώς το οικοσύστημα της καινοτομίας μας και προβλέποντας τις ανάγκες των καταναλωτών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες αγορές που λανσάρει το νέο glo™ HILO επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική της θέση στον μετασχηματισμό του κλάδου».

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The Circle by glo HILO

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 19:45
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