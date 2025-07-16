Νέα σελίδα για την Praktiker Hellas: Στη ρουμανική Paval Holding μετά από 11 χρόνια με τη Fairfax

Νέα εποχή ξεκινά για την Praktiker Hellas, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλάζει χέρια μετά από έντεκα χρόνια. Η ρουμανική Paval Holding, ισχυρός επιχειρηματικός όμιλος με ηγετική παρουσία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, προχωρά στην εξαγορά της ελληνικής αλυσίδας, έπειτα από συμφωνία με τον καναδικό επενδυτικό όμιλο Fairfax Financial Holdings.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από περίοδο κατά την οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετοί υποψήφιοι επενδυτές, ωστόσο τελικά, φαίνεται, ότι η Paval Holding κατέληξε να είναι αυτή που επικράτησε, ολοκληρώνοντας το deal.

Η εξαγορά, η οποία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και εντός της ημέρας, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Paval Holding στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της Praktiker στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ακινήτων και ανακαινίσεων βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης και μετασχηματισμού.

Η Praktiker Hellas μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας περισσότερα από 15 καταστήματα σε στρατηγικά σημεία της χώρας και σημαντική εμπορική δραστηριότητα. Από τον Απρίλιο του 2014 βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Fairfax, ενός καναδικού επενδυτικού ομίλου με διεθνή εμβέλεια και ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε διάφορους κλάδους.