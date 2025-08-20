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Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Οδηγός... επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τα δέκα σημεία
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:25 - 20 Αυγ 2025

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Οδηγός... επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τα δέκα σημεία

Reporter.gr Newsroom
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Εν όψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει μέσω ανακοίνωσής του την Τετάρτη (20/8)τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταθέτει δέκα συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, ως αναγκαία βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου με την πολιτεία.

1.Νέα ενιαία ρύθμιση 150 δόσεων για όλες τις οφειλές

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποδεικνύεται ανεπαρκής, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του. Είναι πολύπλοκος, χρονοβόρος, ακριβός και τελικά επιβαρύνει τον οφειλέτη με πρόσθετους τόκους (κεφαλαιοποίηση του τόκου). Απαιτείται άμεσα μια ενιαία, οριζόντια ρύθμιση 150 δόσεων, με σταθερούς όρους και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

α) Ειδική ρύθμιση για όσους θέλουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα

Χιλιάδες έμποροι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις επιχειρήσεις τους λόγω χρεών. Προτείνουμε ειδική ρύθμιση για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου, ώστε να αποχωρήσουν με αξιοπρέπεια. Η απουσία αυτής της δυνατότητας διαιωνίζει τα χρέη, εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ενισχύει τη μαύρη οικονομία.

β) Κατάργηση προστίμου 15% σε περίπτωση απώλειας δόσης

Το ισχύον καθεστώς τιμωρεί τους συνεπείς επιχειρηματίες που ενδέχεται να χάσουν μία δόση λόγω πρόσκαιρης αδυναμίας, με υπέρογκο πρόστιμο 15%. Ζητούμε την άμεση κατάργησή του, ή τουλάχιστον την επιβολή του μετά την απώλεια της τρίτης δόσης, χωρίς απώλεια της ρύθμισης.

2. Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Χιλιάδες επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω κατασχέσεων στους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς. Ζητούμε τη θέσπιση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσία, προμηθευτές, ενοίκια, ενέργεια κ.ά.), ώστε να διατηρείται η ελάχιστη βιωσιμότητα, ακόμη και εντός ρύθμισης.

3. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων

Η τεκμαρτή φορολόγηση αποτελεί άδικη και αναχρονιστική πρακτική, καθώς επιβάλλει φόρους με βάση υποθετικά κριτήρια, συχνά δυσανάλογα με το πραγματικό εισόδημα. Για τις ατομικές επιχειρήσεις λειτουργεί εξοντωτικά και πρέπει να καταργηθεί άμεσα.

4. Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Το τέλος επιτηδεύματος αποτελεί αδιάκριτη και μη ανταποδοτική επιβάρυνση. Ειδικά σε περίοδο στασιμότητας και χαμηλής κατανάλωσης, είναι αδιανόητο να συνεχίζει να επιβάλλεται. Ζητούμε την οριστική κατάργησή του, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις.

5. Αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000,00 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η οδηγία 2020/285 της Ε.Ε. επιτρέπει στα κράτη-μέλη, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ έως τις 70.000,00 €. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να ελαφρυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις και να περιοριστεί το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης.

6. Χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα χωρίς τραπεζικά κριτήρια

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί και να λειτουργεί ως εργαλείο πρόσβασης στη ρευστότητα, με λογικά επιτόκια και χωρίς τραπεζικά φίλτρα ώστε να μην αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το τραπεζικό δανεισμό.

7. Ρύθμιση της αγοράς προσφορών – Τήρηση κανόνων

Η απελευθέρωση των προσφορών (Ν. 4965/2022) έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. Πολυεθνικές - Μεγάλες Επιχειρήσεις και e-Shops λειτουργούν εκτός ελέγχου, κάνουν προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απορρυθμίζοντας τον ανταγωνισμό. Ζητούμε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και καθιέρωση ελεγχόμενων περιόδων προσφορών για ίσους όρους ανταγωνισμού.

8. Ισότιμη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αποκλείουν τις μικρές επιχειρήσεις λόγω γραφειοκρατίας και δυσανάλογων απαιτήσεων (π.χ. υψηλός τζίρος, προσωπικό, κερδοφορία). Απαιτείται η ένταξή τους σε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και πράσινα/ψηφιακά προγράμματα, με απλοποιημένα κριτήρια και ξεχωριστά κονδύλια.

9. Τέλος στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προστασία της ελληνικής αγοράς

Τα μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες παρακάμπτουν τελωνειακούς ελέγχους και εισάγονται σχεδόν αφορολόγητα, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Ζητούμε την επιβολή υψηλού εθνικού τέλους ανά δέμα ή πλήρη εκτελωνισμό για φορολογική και διοικητική ισοτιμία.

10. Επαγγελματική στέγη – Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 9 ετών

α) Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας 9 ετών για τις επαγγελματικές μισθώσεις, για λόγους σταθερότητας και απόσβεσης επενδύσεων.

β) Τριετής παράταση στα μισθωτήρια που λήγουν εντός της επόμενης τριετίας, με μέγιστη ετήσια προσαύξηση 3%, για διατήρηση της επαγγελματικής συνέχειας.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική. Είναι πολιτική επιβίωσης. Περιμένουμε σαφείς δεσμεύσεις.

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