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Οι Έλληνες «αγόρασαν» διακοπές αντί για εκπτώσεις – Πτώση τζίρου έως 20% στο λιανεμπόριο
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:30 - 21 Αυγ 2025

Οι Έλληνες «αγόρασαν» διακοπές αντί για εκπτώσεις – Πτώση τζίρου έως 20% στο λιανεμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Μετατόπιση της θερινής κατανάλωσης από το εμπόριο προς τις υπηρεσίες διαπιστώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι οι φετινές θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να τονώσουν την αγορά. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και η προτεραιότητα στις διακοπές αντί για αγορές, συνέβαλαν στη σημαντική πτώση του τζίρου σε βασικούς εμπορικούς κλάδους.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι φέτος παρατηρείται σημαντική μετατόπιση της θερινής κατανάλωσης – ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ – από το εμπόριο προς τον τομέα των υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή σχετίζεται με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την προτεραιότητα που δόθηκε στις διακοπές και όχι στην αγορά προϊόντων.

Αν και το λιανικό εμπόριο εμφανίζει μια ήπια ανοδική τάση μετά από μια μακρά περίοδο πτώσης, η πραγματικότητα για πολλούς μικρούς και μεσαίους εμπόρους παραμένει δύσκολη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι φετινές θερινές εκπτώσεις είχαν χειρότερη απόδοση σε σχέση με πέρυσι, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει περιορισμένο, η κατανάλωση μειωμένη και οι αυθόρμητες αγορές σπάνιες. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 19% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η μεγαλύτερη μείωση του τζίρου καταγράφεται στους κλάδους της ένδυσης, της υπόδησης, των οικιακών ειδών και άλλων διαρκών αγαθών. Αντί αυτών, μεγάλο μέρος των καταναλωτών επέλεξε να διαθέσει το επίδομα αδείας – συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ – σε τουριστικές υπηρεσίες, όπως εισιτήρια και διαμονή.

Τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι εκτιμούν μείωση του κύκλου εργασιών έως και 20%, ενώ τα επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων εννέα μηνών. Παράλληλα, περίπου το 60% των καταναλωτών εκφράζει ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους το επόμενο έτος, γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές καταναλωτικές τους επιλογές.

Ο κ. Κορκίδης κατέληξε ότι ούτε οι φετινές εκπτώσεις κατάφεραν να λειτουργήσουν ως «αντίδοτο» στις πληθωριστικές πιέσεις, που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και την αγορά.

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