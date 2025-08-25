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Εμπόριο: Η ζωτική ενέργεια της οικονομίας
ΕΜΠΟΡΙΟ
08:22 - 25 Αυγ 2025

Εμπόριο: Η ζωτική ενέργεια της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Γράφει ο Δώρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Το εμπόριο δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας. Είναι ο παλμός της. Είναι το σημείο όπου η παραγωγή συναντά την κατανάλωση, η καινοτομία συναντά τη ζήτηση και το όραμα γίνεται πράξη. Μέσα στο εμπόριο γεννάται και αναζωογονείται η ζωτική ενέργεια που κυλά στις αρτηρίες κάθε εθνικής προσπάθειας για ανάπτυξη, ευημερία και κοινωνική συνοχή.

Από την καρδιά του εμπορίου ξεκινούν και σ’ αυτήν επιστρέφουν όλοι οι μεγάλοι οικονομικοί κύκλοι. Δεν πρόκειται για ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, αλλά για τον κρίσιμο συνδετικό ιστό που ενώνει τη βιομηχανική παραγωγή με τη μεταφορά, την αγροτική καλλιέργεια με τη μεταποίηση, την τεχνολογία με την καθημερινότητα του πολίτη. Πρόκειται για τον χώρο όπου αξιολογείται στην πράξη η αξία κάθε ιδέας, κάθε προϊόντος, κάθε υπηρεσίας. Το εμπόριο δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις – τις συνδιαμορφώνει.

Στη λειτουργία του εμπορίου αποκαλύπτεται η ακρίβεια ενός οικονομικού "παλμογραφήματος": οι διακυμάνσεις της κατανάλωσης, η μεταβλητότητα της ρευστότητας, οι επιρροές του διεθνούς περιβάλλοντος, όλα καταγράφονται πρώτα στον εμπορικό παλμό. Ο σύγχρονος παρατηρητής, που θέλει να προβλέψει κρίσεις, να εντοπίσει ευκαιρίες και να σχεδιάσει πολιτικές με αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία, οφείλει να μελετήσει την αγορά. Εκεί βρίσκονται οι ενδείξεις – εκεί και οι λύσεις.

Αλλά το εμπόριο δεν είναι μόνο δείκτης. Είναι και κινητήριος δύναμη. Είναι ο χώρος όπου γεννιούνται θέσεις εργασίας, ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, πλαίσιο δημιουργικής έκφρασης και κοινωνικής κινητικότητας. Στις τοπικές αγορές σφυρηλατείται η συνοχή των κοινοτήτων, ενισχύεται η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στηρίζεται ο καθημερινός βίος χιλιάδων οικογενειών.

Κάθε γωνιά της αγοράς είναι και ένας μικρός πυρήνας πολιτισμού, οικονομίας και συλλογικής ταυτότητας. Από τις λαϊκές αγορές των συνοικιών μέχρι τις εξαγωγικές συμφωνίες στις διεθνείς πλατφόρμες, το εμπόριο είναι η γέφυρα της Ελλάδας με τον κόσμο. Είναι το μέσο που εισάγει πρότυπα, τεχνογνωσία και καινοτομία, αλλά και ο αγωγός μέσω του οποίου η χώρα μας εξάγει αξία, ταυτότητα και ποιότητα.

Γι' αυτό και η επένδυση στο εμπόριο δεν είναι υπόθεση ενός μόνο υπουργείου ή ενός συνδέσμου επαγγελματιών. Είναι εθνική στρατηγική. Είναι επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην καινοτομία, στην αποκέντρωση, στη δίκαιη ανάπτυξη. Είναι η μόνη επιλογή για όσους δεν συμβιβάζονται με τη στασιμότητα, αλλά οραματίζονται μια Ελλάδα εξωστρεφή, δημιουργική, σύγχρονη.

Η ενίσχυση του εμπορίου δεν είναι πολυτέλεια εποχών ευημερίας. Είναι υποχρέωση σε περιόδους ανασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι η άμυνά μας απέναντι σε πολλαπλές εξωγενείς προκλήσεις και η απόδειξη ότι ξέρουμε και θέλουμε να μετατρέπουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες. Είναι ο βηματισμός που ενοποιεί το εθνικό παραγωγικό δυναμικό, κατευθύνει το μέλλον και καθιστά την κοινωνία περισσότερο ανθεκτική και αυτάρκη.

Σε αυτή τη μετάβαση, χρειαζόμαστε ηγέτες που γνωρίζουν τον παλμό της αγοράς, που δεν βλέπουν το εμπόριο ως αριθμό στον πίνακα του ΑΕΠ αλλά ως ψυχή της οικονομίας και πυξίδα πολιτικής πράξης. Χρειαζόμαστε στρατηγική με όραμα, πράξεις με αντίκρισμα και πολιτικές που να εδράζονται στην καθημερινή πραγματικότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Το εμπόριο είναι το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα το πιο ισχυρό όργανο στο εθνικό μας σώμα. Όποιος το κατανοεί βαθιά, μπορεί να σχεδιάσει με ευθύνη και να ηγηθεί με πυγμή, ώστε κάθε κύτταρο του ελληνισμού να επωφεληθεί από το δυναμισμό της ζωτικής του ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 08:12
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