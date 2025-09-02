ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτές τάσεις στον τζίρο και τον όγκο του Χονδρικού Εμπορίου το β' τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) ότι το Χονδρικό Εμπόριο κατέγραψε μεικτές τάσεις σε τζίρο και όγκο κατά το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών παρουσίασαν ετήσια μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου–Ιουνίου 2024, με τον Απρίλιο να καταγράφει μείωση 8,4%, το Μάιο αύξηση 4,5% και τον Ιούνιο αύξηση 3,7%.

Αντίστοιχα, οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή με μείωση 3,0% τον Απρίλιο, αύξηση 8,8% το Μάιο και αύξηση 6,5% τον Ιούνιο.

Η εικόνα δείχνει μια σημαντική βελτίωση της δραστηριότητας του χονδρικού εμπορίου μετά τη μείωση του Απριλίου, με θετική ανάπτυξη στους επόμενους δύο μήνες τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε όγκο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και δεν έχουν υποστεί ημερολογιακή ή εποχική διόρθωση.