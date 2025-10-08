Συνεργασία Snappi – ΑΒ Βασιλόπουλος για πιο έξυπνες συναλλαγές και αγορές

Η Snappi ενώνει τις δυνάμεις της με την ΑΒ Βασιλόπουλος, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα των πελατών. Μέσα από αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, οι δύο εταιρείες προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και προνόμια στους καταναλωτές τους.

Από σήμερα, κάθε κάτοχος κάρτας AB Plus που εγγράφεται στη Snappi λαμβάνει 600 πόντους (αξίας €18) στον λογαριασμό επιβράβευσης του AB Plus, καθώς και δωρεάν μεταφορικά για έως τέσσερις online παραγγελίες από το ab.gr ή το AB app. Η Snappi συνδυάζει την απλότητα και την ευελιξία μιας neobank με την ασφάλεια μιας ευρωπαϊκής τράπεζας, προσφέροντας μια σύγχρονη και φιλική εμπειρία mobile banking.

«Το να κάνεις το πρώτο βήμα προς το mobile banking μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά συχνά χρειάζεται εκείνη η μικρή ώθηση για να ξεκινήσεις. Μόλις όμως οι πελάτες δοκιμάσουν τη Snappi, ανακαλύπτουν πόσο πιο απλή και άμεση γίνεται η καθημερινότητά τους - χωρίς ουρές, χαρτούρα ή ραντεβού. Λίγες μόνο μέρες μετά το λανσάρισμά της, η Snappi γίνεται η βασική επιλογή για τις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες: δωρεάν μεταφορές χρημάτων με GR IBAN, αξιόπιστες πληρωμές με κάρτα χωρίς χρεώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσες μεταφορές μέσω IRIS, πληρωμές λογαριασμών και υποστήριξη πελατών 24/7 από ανθρώπους στα ελληνικά και αγγλικά. Με επιτόκιο 3% ετησίως, τα χρήματα των πελατών αποδίδουν περισσότερο ενώ παραμένουν πάντα διαθέσιμα. Παράλληλα, η υπηρεσία Snappi Pay Later με τέσσερις άτοκες δόσεις προσφέρει ευελιξία για μεγαλύτερα ή απρόβλεπτα έξοδα, ενώ οι συναλλαγές μέσω Snappi συμβάλλουν στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, ώστε κάθε ευρώ να έχει μεγαλύτερη αξία. Μαζί με την ΑΒ Βασιλόπουλος, δίνουμε αυτή τη μικρή ώθηση που βοηθά τους πελάτες μας να γνωρίσουν ένα banking πιο απλό, πιο έξυπνο και πιο ανθρώπινο», δήλωσε ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi.

«Στην ΑΒ Βασιλόπουλος οι συνεργασίες έχουν αξία όταν μετατρέπονται σε χειροπιαστά οφέλη για τους πελάτες μας. Με τη Snappi ενεργοποιούμε τη δύναμη του AB Plus, του προγράμματος πιστότητας της εταιρείας μας, που εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μετρά πάνω από 2,5 εκατομμύρια μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουμε πόντους, που ισοδυναμούν με 18€ αγορών, αλλά και δωρεάν μεταφορικά για τέσσερις παραγγελίες, μέσω του κορυφαίου eCommerce δικτύου μας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πελατών μας. Με καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες φροντίζουμε να επιστρέφουμε αξία και να ενισχύουμε το καθημερινό καλάθι πολλών νοικοκυριών», δήλωσε ο Ανδρέας Συμεώνογλου, SVP Commerce & Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος.