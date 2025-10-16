Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Πότε και πώς θα μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων

Με αφορμή τη νέα εθελοντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς από τις εταιρείες λιανικού εμπορίου και τις προμηθευτικές επιχειρήσεις - η οποία ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου - και με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων καταναλωτών, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας διευκρινίζει τα εξής ως προς την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας:

1. Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα.

2. Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου. Να σημειωθεί ότι ειδκή σήμανση θα υπάρχει ενώ με βάση τα όσα είπε στον Αντ1 και το Καλημέρα Ελλάδα ο Αντώνης Πεταλάς, Γεν. Δντης της ΕΣΕ, μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου.

Λόγω των παραπάνω σημείων και καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαφοροποιούνται ανά αλυσίδα, δεν είναι εφικτό κάθε Κατάστημα να διαθέτει το σύνολο όλων των κωδικών.

"Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα και σε συνεργασία με την Πολιτεία, ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εθελοντική πρωτοβουλία, όπως είχε κάνει και πέρυσι, με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων καταναλωτών" τονίζει η ΕΣΕ.

Να σημειωθεί ακόμη, ότι με βάση τον Απόστολο Πεταλά και όσα ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη τα νέα προϊόντα θα έχουν σήμανση ειδικού χαρακτήρα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (16/10).