Η ελληνική αγορά σε ρυθμούς Black Friday – Τζίρος στα ύψη, ΜμΕ σε πίεση

Η Black Friday ξεκινά φέτος στις 28 Νοεμβρίου, ωστόσο η περίοδος των εκπτώσεων έχει πλέον επεκταθεί σε «Black Weekend» και «Black Week». Σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, επικεφαλής ΕΒΕΠ, 8 στους 10 καταναλωτές αξιοποιούν αυτή την περίοδο για αγορές, με την προσέγγιση των εορτών να ενισχύει την τάση αυτή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, 4 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ανάγκης, 4 στους 10 επώνυμα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και 2 στους 10 χριστουγεννιάτικα δώρα.

Όσον αφορά την πρακτική των παραπλανητικών εκπτώσεων, ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που παρακολουθούν τις τιμές και απαγορεύεται η αύξησή τους 30 μέρες πριν, ώστε να δημιουργηθούν ψευδείς εκπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μειωμένης επισκεψιμότητας στα φυσικά καταστήματα και του γεγονότος ότι το 50% των καταναλωτών πραγματοποιεί τις αγορές του online, η προσπάθεια παραπλάνησης μέσω πλασματικών εκπτώσεων κρίνεται ανούσια.

Ο τζίρος της Black Friday στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς: από 100 εκατ. ευρώ το 2021 σε 200 εκατ. το 2023 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ το 2024, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές στο τριήμερο Black Friday – Cyber Monday.

Ωστόσο, για μια μέση ελληνική οικογενειακή επιχείρηση η επιβίωση παραμένει δύσκολη. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης, εβδομαδιαία εισέρχονται στη χώρα 60.000 δέματα από την Κίνα, χαμηλής αξίας (κάτω των 150 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ και δασμούς, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνολικά, από την Κίνα εισάγονται ετησίως 4,6 δισ. δέματα αξίας 500 δισ. ευρώ.

Το τέλος για τα δέματα από την Κίνα έχει αυξηθεί από 0,5 σε 2 ευρώ, όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο δεν έχει ουσιαστική αποτελεσματικότητα για την προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων.