ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ελληνική αγορά σε ρυθμούς Black Friday – Τζίρος στα ύψη, ΜμΕ σε πίεση
ΕΜΠΟΡΙΟ
16:00 - 01 Νοε 2025

Η ελληνική αγορά σε ρυθμούς Black Friday – Τζίρος στα ύψη, ΜμΕ σε πίεση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Black Friday ξεκινά φέτος στις 28 Νοεμβρίου, ωστόσο η περίοδος των εκπτώσεων έχει πλέον επεκταθεί σε «Black Weekend» και «Black Week». Σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, επικεφαλής ΕΒΕΠ, 8 στους 10 καταναλωτές αξιοποιούν αυτή την περίοδο για αγορές, με την προσέγγιση των εορτών να ενισχύει την τάση αυτή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, 4 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ανάγκης, 4 στους 10 επώνυμα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και 2 στους 10 χριστουγεννιάτικα δώρα.

Όσον αφορά την πρακτική των παραπλανητικών εκπτώσεων, ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που παρακολουθούν τις τιμές και απαγορεύεται η αύξησή τους 30 μέρες πριν, ώστε να δημιουργηθούν ψευδείς εκπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μειωμένης επισκεψιμότητας στα φυσικά καταστήματα και του γεγονότος ότι το 50% των καταναλωτών πραγματοποιεί τις αγορές του online, η προσπάθεια παραπλάνησης μέσω πλασματικών εκπτώσεων κρίνεται ανούσια.

Ο τζίρος της Black Friday στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς: από 100 εκατ. ευρώ το 2021 σε 200 εκατ. το 2023 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ το 2024, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές στο τριήμερο Black Friday – Cyber Monday.

Ωστόσο, για μια μέση ελληνική οικογενειακή επιχείρηση η επιβίωση παραμένει δύσκολη. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης, εβδομαδιαία εισέρχονται στη χώρα 60.000 δέματα από την Κίνα, χαμηλής αξίας (κάτω των 150 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ και δασμούς, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνολικά, από την Κίνα εισάγονται ετησίως 4,6 δισ. δέματα αξίας 500 δισ. ευρώ.

Το τέλος για τα δέματα από την Κίνα έχει αυξηθεί από 0,5 σε 2 ευρώ, όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο δεν έχει ουσιαστική αποτελεσματικότητα για την προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο και πολιτική ένταση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιέζουν οι αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο και πολιτική ένταση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιέζουν οι αγρότες

Χατζηδάκης: Το πρόβλημα ρευστότητας των ΕΛΤΑ δε θα επέτρεπε να πληρωθούν οι μισθοί
Πολιτική

Χατζηδάκης: Το πρόβλημα ρευστότητας των ΕΛΤΑ δε θα επέτρεπε να πληρωθούν οι μισθοί

Σαμαράς: Η απόφαση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αποδυναμώνει την επαρχία – Να επανεξεταστεί
Πολιτική

Σαμαράς: Η απόφαση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αποδυναμώνει την επαρχία – Να επανεξεταστεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»
Ειδήσεις

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την επάρκεια «κρίσιμων» φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά
Υγεία

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για την επάρκεια «κρίσιμων» φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ