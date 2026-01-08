«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική 13-14/1 για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση

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Σε διήμερη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, με τα οχήματα να παραμένουν εκτός κυκλοφορίας στις 13 και 14 Ιανουαρίου, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενώ βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Όπως τονίζεται, οι αυτοκινητιστές δεν αντιτίθενται στη μετάβαση σε πιο «πράσινες» μορφές μετακίνησης, εκφράζουν όμως την κατηγορηματική τους αντίθεση στην επιβολή της χωρίς επαρκή στήριξη και μεταβατικό πλαίσιο.

Η 48ωρη κινητοποίηση εντάσσεται σε κύκλο επαναλαμβανόμενων δράσεων, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) συνεδρίασε σήμερα και, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026.

Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

✓Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από το 2026.

Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

✓Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών Ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

✓Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας,

υψηλών επιτοκίων,

αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

✓Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες,

προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματία.

Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου.

Απαιτούμε:

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο και πέντε για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για Ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το Ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η “πράσινη μετάβαση” δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους.