ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική 13-14/1 για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση
Εργασιακά
22:45 - 08 Ιαν 2026

«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική 13-14/1 για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε διήμερη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, με τα οχήματα να παραμένουν εκτός κυκλοφορίας στις 13 και 14 Ιανουαρίου, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενώ βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Όπως τονίζεται, οι αυτοκινητιστές δεν αντιτίθενται στη μετάβαση σε πιο «πράσινες» μορφές μετακίνησης, εκφράζουν όμως την κατηγορηματική τους αντίθεση στην επιβολή της χωρίς επαρκή στήριξη και μεταβατικό πλαίσιο.

Η 48ωρη κινητοποίηση εντάσσεται σε κύκλο επαναλαμβανόμενων δράσεων, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) συνεδρίασε σήμερα και, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026.

Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

✓Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από το 2026.

Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

✓Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών Ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

✓Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας,

υψηλών επιτοκίων,

αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

✓Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες,

προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματία.

Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

  • Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

  • Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου.

Απαιτούμε:

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο και πέντε για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για Ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το Ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η “πράσινη μετάβαση” δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα
Ειδήσεις

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας
Ειδήσεις

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets
Ναυτιλία

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ
Εργασιακά

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:45

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ