ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η AI διαγράφει τα ψηφιακά αποτυπώματα, δυσκολεύοντας την ταυτοποίηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο
Τεχνολογία
12:43 - 10 Μαρ 2026

Η AI διαγράφει τα ψηφιακά αποτυπώματα, δυσκολεύοντας την ταυτοποίηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις τους, ο εντοπισμός τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος. Ο κώδικας και τα μηνύματα phishing που παράγονται από την AI αφαιρούν τα ανθρώπινα «αποτυπώματα» στα οποία βασίζονται συνήθως οι αναλυτές ασφάλειας για να εντοπίσουν τέτοιες απειλές.

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την AI για να γράφουν κώδικα, να φτιάχνουν μηνύματα phishing και λειτουργικό περιεχόμενο για επιθέσεις. Σε αντίθεση με το υλικό που παράγεται από ανθρώπους, το υλικό της AI είναι συνήθως ουδέτερο και τυποποιημένο, χωρίς χαρακτηριστικά γλωσσικά λάθη ή μοτίβα κώδικα που προηγουμένως βοηθούσαν στην απόδοση των επιθέσεων. Ως συνέπεια, οι αναλυτές ασφαλείας χρειάζεται να βασίζονται περισσότερο σε στοιχεία υποδομής, σε ομοιότητες στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και σε μοτίβα συμπεριφοράς.

Η Kaspersky αναμένει επίσης ότι η AI θα παίξει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού τύπου implant. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι σε θέση να παράγουν μεγάλα μέρη κακόβουλου λογισμικού, από την αρχική δομή έως τα λειτουργικά υποσυστήματα. Οι ερευνητές έχουν ήδη παρατηρήσει εξέλιξη με τη συνδρομή της AI σε εκστρατείες που συνδέονται με την ομάδα FunkSec, η οποία ανέπτυξε κακόβουλο λογισμικό βασισμένο σε Rust, ικανό για κλοπή δεδομένων, κρυπτογράφηση και παρέμβαση σε διεργασίες συστήματος. Στην εκστρατεία RevengeHotels του 2025, οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να δημιουργήσουν τμήματα του κώδικα του infector και του downloader.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παραμείνει ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες του τοπίου κυβερνοαπειλών το 2026, καθώς βλέπουμε ήδη να μετασχηματίζει τις διαδικασίες των επιτιθέμενων και να επιταχύνει τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Georgy Kucherin, ανώτερος ερευνητής ασφαλείας στην Kaspersky GReAT. «Μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και προσαρμογή κακόβουλων εργαλείων, η AI επιτρέπει στους δράστες να επαναλαμβάνουν γρήγορα και να κλιμακώνουν τις προσπάθειές τους. Οι ειδικοί ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμοι για ταχείες αλλαγές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

METLEN: Καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας
Επιχειρήσεις

METLEN: Καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας

Τουρκία: Μετέφερε νατοϊκό Patriot στη Μαλάτια εν μέσω έντασης με το Ιράν
Ειδήσεις

Τουρκία: Μετέφερε νατοϊκό Patriot στη Μαλάτια εν μέσω έντασης με το Ιράν

Oι δημοσκόποι... ξέχασαν να ρωτήσουν αν οι Έλληνες συμφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν
Ανεμοδείκτης

Oι δημοσκόποι... ξέχασαν να ρωτήσουν αν οι Έλληνες συμφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2026
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

ΟΤΕ: Επιστρέφει €532 εκατ. στους μετόχους, αυξάνει μέρισμα και buy back – Στο επίκεντρο AI
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Επιστρέφει €532 εκατ. στους μετόχους, αυξάνει μέρισμα και buy back – Στο επίκεντρο AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:30

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 08:20

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 08:16

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 08:10

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:06

Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Εργασιακά
15/06/2026 - 08:03

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 07:56

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19/6 υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ