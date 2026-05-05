«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής

Συγκρατημένη εικόνα, μειωμένες πωλήσεις και σαφής στροφή των καταναλωτών προς φθηνότερες επιλογές συνθέτουν το τοπίο της πασχαλινής αγοράς του 2026 στην Αττική, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ. Παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα στα καταστήματα, η αγοραστική δυναμική δεν μετουσιώθηκε σε αντίστοιχα έσοδα, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που δέχεται το λιανεμπόριο.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώνει «μέτρια» ικανοποίηση από τις πωλήσεις (49%), γεγονός που αποτυπώνει μια αγορά που κινείται χωρίς έντονη δυναμική. Αντίθετα, η επισκεψιμότητα εμφανίζεται πιο ενισχυμένη, με περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις να δηλώνει πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει το γνωστό πλέον χάσμα μεταξύ «κίνησης» και «κατανάλωσης»: οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.

Καθοριστικό στοιχείο της φετινής πασχαλινής περιόδου είναι η πτώση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Στην Αττική, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (49%) δηλώνουν χειρότερη επίδοση, ενώ μόλις το 10% καταγράφει βελτίωση . Σε ετήσια βάση, το 41% των επιχειρήσεων αναφέρει μείωση των πωλήσεων για το 2026, επιβεβαιώνοντας μια γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρότι η Αττική παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, οι απώλειες παραμένουν σημαντικές. Μάλιστα, για πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις που κατέγραψαν μείωση, αυτή ξεπέρασε το 20%, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κάμψης . Από την άλλη πλευρά, όσες επιχειρήσεις είδαν αύξηση, αυτή ήταν περιορισμένη: το 62% αυτών κατέγραψε άνοδο μόλις 1% έως 10%.

Η χρονική κατανομή της κατανάλωσης παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση σημειώθηκε πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα (46%), και όχι κατά τη διάρκειά της, όπως παραδοσιακά συνέβαινε. Η «μεγάλη έξοδος» των εκδρομέων φαίνεται ότι επηρέασε αρνητικά την αγορά της πρωτεύουσας, περιορίζοντας τη ζήτηση τις κρίσιμες ημέρες.

Στο επίπεδο της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η τάση είναι ξεκάθαρη: κυριαρχία των πιο οικονομικών επιλογών. Τα φθηνότερα προϊόντα ήταν εκείνα που προτιμήθηκαν περισσότερο, επιβεβαιώνοντας ότι τα νοικοκυριά κινούνται με αυξημένη προσοχή και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα . Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος ζωής.

Σημαντική είναι και η περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι συναλλαγές με κάρτα ανέρχονται στο 77%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μετατόπιση προς το «ψηφιακό πορτοφόλι» και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων παραμένει ημιτελής: μόλις το 38% διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένων πωλήσεων, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα increasingly ψηφιακό περιβάλλον.

Τέλος, η εικόνα των παραγγελιών προς προμηθευτές ενισχύει το κλίμα επιφυλακτικότητας. Το 29% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έκανε λιγότερες παραγγελίες σε σχέση με το 2025, ενώ το 45% διατήρησε τα ίδια επίπεδα. Η στάση αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα των εμπόρων και την ανάγκη για περιορισμό ρίσκου.

Συνολικά, η πασχαλινή αγορά του 2026 στην Αττική αποτυπώνει μια οικονομία σε φάση προσαρμογής: οι καταναλωτές είναι παρόντες αλλά πιο συγκρατημένοι, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με μειωμένες προσδοκίες και η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη. Η πρόκληση για το επόμενο διάστημα είναι διπλή: αφενός η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και αφετέρου η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε το λιανεμπόριο να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

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