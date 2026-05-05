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Πειραιώς: Χορηγός της συναυλίας της Philharmonia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:04 - 05 Μάι 2026

Πειραιώς: Χορηγός της συναυλίας της Philharmonia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η περίφημη Philharmonia Orchestra και ο διεθνούς φήμης Λεωνίδας Καβάκος, συναντώνται στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, σε μια συμφωνική βραδιά με σολίστ τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Kian Soltani.

Το πρόγραμμα της συναυλίας είναι αφιερωμένο στον ρομαντισμό και αναδεικνύει τρεις διαφορετικές γενιές δημιουργών και τρεις διακριτές εκφραστικές διαδρομές. Ντβόρζακ, Σούμαν, Μπραμς: τρεις δημιουργοί που συνδέονται όχι μόνο ιστορικά αλλά και βαθιά καλλιτεχνικά, σε μια αλυσίδα διαδοχής και αλληλοαναγνώρισης. Ο Λεωνίδας Καβάκος, με τη χαρακτηριστική του προσήλωση στη δομή και την εσωτερική αρχιτεκτονική των έργων, συναντά τον πλούσιο και βελούδινο ήχο της Philharmonia Orchestra, σε μια ερμηνεία που αναμένεται να αναδείξει τον συναισθηματικό και εκφραστικό πυρήνα του ρομαντικού ρεπερτορίου.

Η υποστήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών, δημιουργών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών φορέων, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της Πειραιώς στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, η οποία, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, συμμετέχει ως Χορηγός στην εν λόγω συναυλία.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 12:04
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