Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

Το στοίχημα της αγοράς σε ένα περιβάλλον χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Στη σκιά της ασθενικής αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και της επίμονης αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας, ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Πρόκειται για την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και ίσως το σημαντικότερο τεστ για τη λιανική αγορά πριν από το τελευταίο τετράμηνο του έτους.

Προφανώς, το μεγάλο ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι κατά πόσο οι εκπτώσεις θα μεταφραστούν σε ουσιαστική αύξηση των πωλήσεων και όχι απλώς σε ανακύκλωση της ήδη περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης. Ουσιαστικά, δηλαδή, η αγορά καλείται να λύσει μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά οι επιχειρήσεις προσδοκούν σημαντική ενίσχυση του τζίρου για να καλυψουντα μεγάλα λειτουργικά τους κόστη και από την άλλη οι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια, τους χαμηλούς πραγματικούς μισθούς και την αβεβαιότητα για το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Στο ίδιο διάστημα, παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές προχωρούν σε εκτεταμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών πρακτικών στις εκπτώσεις, επιδιώκοντας να περιορίσουν το φαινόμενο των εικονικών μειώσεων τιμών και να διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Η αγορά αναζητά την κατανάλωση που λείπει

Οι θερινές εκπτώσεις, πάντως, έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η λιανική αγορά εμφανίζει εμφανή σημάδια κόπωσης. Οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουν περιορίσει σημαντικά την καταναλωτική διάθεση.

Στο φόντο αυτό, βέβαια, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσβλέπουν σε ενίσχυση της κίνησης, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, όπου οι αφίξεις ξένων επισκεπτών εκτιμάται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός αύξησης της κατανάλωσης. Αντίθετα, στα μεγάλα αστικά κέντρα η εικόνα αναμένεται να εξαρτηθεί κυρίως από τις δυνατότητες των ελληνικών νοικοκυριών.

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο επιλεκτικοί από κάθε άλλη χρονιά, στρεφόμενοι κυρίως σε αγορές αναγκαίων ειδών, αφού προηγηθεί σύγκριση τιμών και ενδελεχής έρευνα αγοράς.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει ο αδύναμος κρίκος

Το βασικό εμπόδιο, προφανώς, για την αγορά εξακολουθεί να είναι η ψυχολογία των καταναλωτών και βέβαια οι "κόφτες" στο πορτοφόλι τους.

Η τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, μάλιστα, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει τη χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -52,8 μονάδες τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Τα δύο τρίτα δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο και προβλέπουν νέα επιδείνωση μέσα στον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις εκφράζουν απαισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς σχεδιάζουν να περιορίσουν τις μεγάλες αγορές τους. Επιπλέον, περίπου οκτώ στους δέκα εκτιμούν ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν.

Τα στοιχεία αυτά εξηγούν γιατί, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που αναμένονται, η αγορά παραμένει επιφυλακτική ως προς την πραγματική δυναμική της κατανάλωσης.

Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εκπτωτικής περιόδου μπορεί να κινηθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι ο τζίρος από μόνος του δεν αρκεί για να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της αγοράς. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η αύξηση του όγκου των πωλήσεων και η επιστροφή περισσότερων καταναλωτών στα φυσικά καταστήματα, στοιχείο που θα σηματοδοτούσε ουσιαστική ανάκαμψη της ζήτησης.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον τουρισμό ως βασικό παράγοντα που μπορεί να στηρίξει τις πωλήσεις, ενώ επαναφέρει το ζήτημα του ανταγωνισμού από τις ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητώντας ενιαίους κανόνες λειτουργίας για όλους τους παίκτες της αγοράς.

Στο μικροσκόπιο οι πλασματικές εκπτώσεις

Στο μεταξύ, η έναρξη των εκπτώσεων συνοδεύεται και από αυξημένη εποπτεία της αγοράς. Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει η επιχείρηση κατά το προηγούμενο 30ήμερο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εμφανίζουν την έκπτωση ως ποσοστό, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, όμως σε κάθε περίπτωση η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι πραγματική.

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν προαναγγείλει σαρωτικούς ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό εικονικών εκπτώσεων, καθώς η διαφάνεια στις τιμές αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Η αγορά ζητά μέτρα για την ενίσχυση της κατανάλωσης

Σε επίπεδο,. δε, επίσημων δηλώσεων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υπογραμμίζει ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, χαρακτηριστικά, καλεί τους πολίτες της Αττικής, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης, να επιλέξουν τον Πειραιά για τις αγορές τους, μια μεγάλη μητροπολιτική αγορά, με χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έξυπνες, ποιοτικές και οικονομικές αγορές, αξιοποιώντας τις πραγματικές εκπτώσεις που θα προσφέρουν τα καταστήματα της πόλης, σε ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, ηλεκτρικά, καλλυντικά και δεκάδες ακόμη κατηγορίες προϊόντων. Η αγορά του Πειραιά αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό, καθώς συνδυάζει την εμπορική δραστηριότητα με την εστίαση, την ψυχαγωγία, την πολιτιστική ζωή και το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η εύκολη πρόσβαση μέσω Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακού και του λιμανιού καθιστά τον Πειραιά ιδανική επιλογή για μια ολοήμερη εμπειρία αγορών. Παράλληλα, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς 11:00 έως 15:30, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Καλούμε τους καταναλωτές να εμπιστευθούν την τοπική αγορά και να επισκεφθούν τον Πειραιά. Οι επιχειρήσεις μας έχουν προετοιμαστεί με πραγματικές εκπτώσεις, άριστη εξυπηρέτηση και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Στηρίζοντας την αγορά του Πειραιά, στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και την οικονομία της πόλης μας.» Ο Πειραιάς σας περιμένει. Αυτό το καλοκαίρι, ψωνίζουμε στην καρδιά της αγοράς της πόλης.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος, επομένως, εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο βαρόμετρο για την πορεία της ελληνικής αγοράς. Η έκβασή της θα κριθεί από το αν η τουριστική κίνηση και οι πραγματικές εκπτώσεις θα καταφέρουν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα εισοδήματα των νοικοκυριών, μετατρέποντας τη συγκρατημένη αισιοδοξία των επιχειρήσεων σε πραγματική αύξηση της κατανάλωσης και όχι απλώς σε υψηλότερο ονομαστικό τζίρο.