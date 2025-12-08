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COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS: Πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού με επίκεντρο την κοινωνία και το περιβάλλον
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
20:15 - 08 Δεκ 2025

COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS: Πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού με επίκεντρο την κοινωνία και το περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού οι COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS σχεδίασαν και συμμετέχουν σε δράσεις για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων.

Η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αξία της προσφοράς με το πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμούCOSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS. Το πρόγραμμαπεριλαμβάνει περισσότερες από 30 δράσεις εθελοντισμού μέσα στο επόμενο έτος, που θα ενδυναμώσουν την κουλτούρα προσφοράς των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ και θα πολλαπλασιάσουν τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERSσχεδιάστηκε από την εταιρεία, με στόχο να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους του Ομίλου μέσω της εθελοντικής προσφοράς να ενισχύσουν ευπαθείς ομάδες, να συμβάλλουνστην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ναευαισθητοποιήσουν για τις δυνατότητες ανάπτυξης, που προσφέρει η τεχνολογία. Στις δράσεις του προγράμματος μαζί με τη μεγάλη ομάδα των εθελοντών του Ομίλου συμμετέχει ενεργά και η Διοικητική Ομάδα.

«Ο εθελοντισμός βρίσκεται βαθιά ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Μόνο την περσινή χρονιά περισσότεροι από 4.600εθελοντές εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις, όπως αιμοδοσίες, καθαρισμούς ακτών από πλαστικά κλπ. Με το πρόγραμμα COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERSεμπλουτίζεται η εταιρική εθελοντική δράση και η προσφορά μαςπρος την κοινωνία, και το περιβάλλον, αξιοποιώντας και την τεχνολογία ώστε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων μας.» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief ofCorporate Communications, Sustainability and ChannelProductions Ομίλου ΟΤΕ.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, περισσότεροι από 25 εθελοντές μαζί με τον κ. Μπάμπη Μαζαράκη Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ επισκέφτηκαν στις 5 Δεκεμβρίου το Ηumanity Greece για να βοηθήσουν στο μαγείρεμα και τη διανομή φαγητού σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ομάδα εθελοντών μαζί με τον κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη, Chief Officer Στρατηγικής Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνουν μια χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγική γιορτή για τα παιδιά που στηρίζει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού COSMOTE TELEKOMVOLUNTEERS συνδέει τον κόσμο μας με πράξεις που δημιουργούν αξία και ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.

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