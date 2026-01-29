OPPO: Στοίχημα ανάπτυξης η Ελλάδα για τα smartphones μεσαίας–υψηλής κατηγορίας

Σε ρότα ενίσχυσης της παρουσίας της στην ελληνική αγορά smartphones βαδίζει η OPPO, θέτοντας ως στόχο μερίδιο 5%, από περίπου 2% που κατέχει σήμερα. Η εταιρεία, επενδύει στην Ευρώπη και αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως αγορά ανάπτυξης, με έμφαση στα κινητά μεσαίας προς υψηλής κατηγορίας τιμής.

Όπως δήλωσε άλλωστε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Δευτέρα (26/1) με την αφορμή της παρουσίασης της νέας σειράς συσκευών Reno 15, ο Ιούλιος Μώκος, Commercial Director Balkan Region της OPPO, η επένδυση και η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν σταματούν, παρά τις εταιρικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία και παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος και οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν καταλυτικά στην τιμολόγηση των συσκευών από εδώ και στο εξής.

Έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επένδυσης στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη είναι ότι η OPPO προτάσσει τη σειρά Ultra το 2026, σηματοδοτώντας μια πρόθεση διεκδίκησης μεριδίων στο “πάνω ράφι” δηλαδή την αγορά των κινητών που είναι στην κορυφή της τιμολογιακής κατάταξης.

Όλα αυτά στο φόντο ανακοίνωσης των εταιρικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η κινεζική εταιρεία στις αρχές του έτους. Βάσει αυτών οι Realme και OnePlus λειτουργούν πλέον ως sub-brands της OPPO, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του οικοσυστήματος του ομίλου BBK στον οποίο ανήκουν και τα τρία brands.

Η κίνηση αυτή στοχεύει, όπως εξήγησαν τα στελέχη της εταιρείας, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με κοινή αξιοποίηση πόρων σε έρευνα και ανάπτυξη, εφοδιαστική αλυσίδα και υποστηρικτικές λειτουργίες, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εμπορική ταυτότητα κάθε brand και χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης κάποιου από αυτά. Στόχος της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η μεγαλύτερη ευελιξία και ο καλύτερος έλεγχος κόστους σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους είναι έντονες διεθνώς.

Η νέα σειρά smartphones Oppo Reno 15

Σε σχέση με την ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα, η OPPO λανσάρει τη νέα σειρά Reno15, η οποία περιλαμβάνει τα Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 5G και Reno15 F 5G. Οι συσκευές τοποθετούνται στο ανώτερο σημείο της μεσαίας κατηγορίας. Reno 15 Pro 5G

Το Reno15 Pro 5G βασίζεται στον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8450, προσφέροντας υψηλή απόδοση τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε απαιτητικά σενάρια, όπως gaming.

Διαθέτει οθόνη Amoled FHD, 6,32 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz kai 1,07 εκατ. χρώματα, εστιάζοντας στην εργονομία και τη χρήση με ένα χέρι. Η αναλογία οθόνης προς σώμα φτάνει στο 93,35% της συσκευής. Στις φωτογραφικές επιδόσεις του κινητού ξεχωρίζει η κύρια κάμερα 200MP, σε συνδυασμό με τηλεφακό 50MP, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λήψεων ενώ η selfie κάμερα είναι κι αυτή 50 MP. H μπαταρία της συσκευής είναι 6.500mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 80W, ενώ το κινητό διαθέτει πιστοποιήσεις αντοχής IP66/IP68/IP69. Το βάρος δε, παραμένει κάτω από τα 200 γραμμάρια, παρά τις αυξημένες προδιαγραφές.

Το Reno15 F 5G

Το Reno15 F 5G από την άλλη εξοπλίζεται με MediaTek Dimensity 8450 επεξεργαστή, οθόνη OLED 6,59 ιντσών 120Hz και κύρια κάμερα 50MP, υποστηριζόμενη από μια υπερευρυγώνια κάμερα 8 MP και έναν macro φακό 2 MP ενώ και εδώ η selfie κάμερα είναι 50MP για πορτρέτα. Η μπαταρία κινείται σε παρόμοια επίπεδα χωρητικότητας, με ταχεία φόρτιση, ενώ και εδώ συναντάμε αυξημένη αντοχή σε νερό και σκόνη.

Έξυπνη AI

Επίσης, η σειρά OPPO Reno15 παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σουίτα AI λειτουργιών που υποστηρίζουν τους χρήστες σε κάθε στάδιο της δημιουργικής τους πορείας — από τη σύλληψη ιδεών έως την καθημερινή παραγωγικότητα. Το AI Mind Space αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης πληροφοριών. Με μια απλή κίνηση τριών δαχτύλων, λειτουργεί ως έξυπνος κόμβος για άμεση αποθήκευση και οργάνωση περιεχομένου από διαφορετικές εφαρμογές.

Παράλληλα, το πλήρες AI toolkit περιλαμβάνει λειτουργίες όπως AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant και AI VoiceScribe. Όλες οι βασικές AI λειτουργίες υποστηρίζονται από το OPPO Private Computing Cloud, εξασφαλίζοντας αυστηρή προστασία δεδομένων και εξατομικευμένη, ασφαλή εμπειρία.

Το Reno 15 F 5G είναι ήδη διαθέσιμο από χθες στα 449 ευρώ για το μοντέλο των 8 GB/512 GB ενώ το Oppo Reno 15 Pro 5G ξεκινά από τα 799 ευρώ με μνήμη 12GB/512GB.

Δεδομένα από τα εργαστήρια της OPPO. Η πιστοποίηση 6-Year Fluency Protection υποστηρίζεται στα Reno15 Pro 5G και Reno15 5G. Το Reno15 F 5G υποστηρίζει 5-Year Fluency Protection. Το One-piece Sculpted Glass, τα AI Motion Photo Popout, το 4K HDR Ultra-Steady Video, το Game Capture και ο απομακρυσμένος έλεγχος PC (remote PC control) διατίθενται στα Reno15 Pro 5G και Reno15 5G. Το AI Motion Photo Eraser θα είναι διαθέσιμο μέσω μελλοντικής ενημέρωσης λογισμικού.

Αντοχή

Αναλυτικά, η σειρά OPPO Reno15 προσφέρει ισχυρή απόδοση για καθημερινή χρήση και gaming, με έμφαση στη μακροχρόνια αξιοπιστία και τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα. Με το τελευταίο ColorOS 16, το All-New Luminous Rendering Engine εξασφαλίζει ομαλές κινήσεις, ενώ το Trinity Engine βελτιστοποιεί έξυπνα την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας για σταθερή ρευστότητα. Για gamers, το Reno15 Pro 5G αξιοποιεί τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8450 με AI HyperBoost 2.0, διατηρώντας σταθερά 120fps σε δημοφιλή παιχνίδια και ελέγχοντας αποτελεσματικά τη θερμοκρασία. Η αναβαθμισμένη λειτουργία Game Capture αποθηκεύει κορυφαίες στιγμές ως video clips ή δυναμικά 1080P Motion Photos. Η συνδεσιμότητα ενισχύεται με AI LinkBoost 3.0 σε όλη τη σειρά, ενώ τα Pro μοντέλα διαθέτουν το SignalBoost Chip X1 για μείωση latency στο gaming έως και 84%.

Παράλληλα, η σειρά Reno15 γεφυρώνει οικοσυστήματα. Το O+ Connect επιτρέπει γρήγορη μεταφορά αρχείων μεταξύ OPPO και iOS/iPadOS συσκευών, ενώ η οθόνη mirroring και ο απομακρυσμένος έλεγχος PC για macOS και Windows μετατρέπουν το Reno15 στο κέντρο ενός συνδεδεμένου ψηφιακού workflow.