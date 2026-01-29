Δεκατέσσερα ευρωπαϊκά παράκτια κράτη προειδοποιούν για τον «σκιώδη στόλο» – Στο επίκεντρο τα ρωσικά δεξαμενόπλοια

Η παρέμβαση έγινε μέσω ανοικτής επιστολής, με την οποία τα κράτη ζητούν αυστηρή συμμόρφωση με τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας πλοίων, εταιρειών και κρατών σημαίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το μήνυμα είναι σαφές: η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία, αλλά ως κρίσιμος όρος για την προστασία πληρωμάτων, περιβάλλοντος και εμπορικών ροών.

Παρότι η επιστολή δεν προαναγγέλλει ρητά κλιμάκωση με επιβιβάσεις ή επιθεωρήσεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι που στηρίζουν την πρωτοβουλία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης όταν δεν τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης, στις αρχές της εβδομάδας εντοπίζονταν 26 πλοία που εμφανίζονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως παράτυπα ή δολίως δηλωμένα ως προς τη σημαία τους, είτε στη Βαλτική είτε σε διέλευση ανοικτά των ευρωπαϊκών ακτών στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για θεωρητική απειλή, αλλά για ενεργή παρουσία πλοίων με ασαφές ή αμφισβητούμενο ρυθμιστικό υπόβαθρο σε ευρωπαϊκές θαλάσσιες ζώνες.

Στο φόντο της ευρωπαϊκής κινητοποίησης βρίσκεται η ρωσική διάσταση. Η Μόσχα εμφανίζεται να ενισχύει το δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου εκτός των δυτικών περιορισμών. Ο «σκιώδης στόλος» συνδέεται με συχνές αλλαγές εταιρικών σχημάτων, αλυσίδες ιδιοκτησίας περιορισμένης διαφάνειας και λειτουργία σε πλαίσια που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου και της εποπτείας.

Ενδεικτικό της κλίμακας του φαινομένου είναι ότι έως τον Οκτώβριο του 2024 περίπου το 62% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου εκτιμάται ότι μεταφερόταν μέσω δεξαμενόπλοιων που αποδίδονται σε πρακτικές “shadow fleet”, ενώ το υπόλοιπο διακινούνταν από πλοία που συνδέονται με δυτικές ασφαλιστικές καλύψεις και μηχανισμούς συμμόρφωσης με το πλαφόν τιμής.

Πρόκειται για μια σαφή μετατόπιση φορτίων προς «εναλλακτικά» δίκτυα, με στόχο τη συνέχιση των εξαγωγών υπό διαφορετικούς όρους.

Παράλληλα, καταγράφεται τάση μετανηολόγησης μέρους αυτών των πλοίων σε ρωσική σημαία, κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια ενίσχυσης προστασίας και μείωσης της έκθεσης σε πιέσεις ή παρεμβάσεις, ειδικά όταν τα πλοία κινούνται σε περιοχές όπου οι ευρωπαϊκές αρχές δείχνουν διάθεση αυξημένου ελέγχου.

Τα κράτη συνδέουν το αυξημένο ρίσκο στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα και με περιστατικά παρεμβολών σε δορυφορικά σήματα ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι οι διαταραχές αυτές δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα, αλλά παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη συνολική ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας.

Η κοινή επιστολή των 14 κρατών αποτυπώνει ότι η ευρωπαϊκή στάση μετακινείται από τη γενική καταγραφή του φαινομένου προς πιο αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης, με σαφή προειδοποίηση ότι πρακτικές που αυξάνουν το ρίσκο για το σύνολο της ναυσιπλοΐας δεν θα γίνονται αποδεκτές επ’ αόριστον.