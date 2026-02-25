Απάντηση του ΣΕΠΕ στην αγωγή της Uni Systems
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17:59 - 25 Φεβ 2026

Απάντηση του ΣΕΠΕ στην αγωγή της Uni Systems

Reporter.gr Newsroom
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την αγωγή της εταιρείας Uni Systems κατά του ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας οφείλει να αποκαταστήσει την πλήρη και ακριβή εικόνα των γεγονότων.

Οι αρχαιρεσίες του ΣΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με απόλυτη τήρηση του Καταστατικού και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη από Εφορευτική Επιτροπή υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις, και τα αποτελέσματά της επικυρώθηκαν νόμιμα και οριστικά.

Η κυρία Παπαρίδου συμμετείχε και εξελέγη κατόπιν νόμιμης και έγκυρης διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συνδέσμου και την πάγια πρακτική που διαχρονικά εφαρμόζεται. Η σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε από σαφή και ευρεία πλειοψηφία, καθώς η παράταξη που έλαβε την εμπιστοσύνη των μελών κατέλαβε 8 από τις 9 έδρες. Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων-μελών.

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και δεν βρίσκει έρεισμα στο Καταστατικό του ΣΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Παπαρίδου αποτελεί επί σειρά ετών ενεργό και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου, με συνεχή θεσμική παρουσία και ουσιαστική προσφορά στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Από το 2003 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, ενώ από το 2019 εκλέγεται σταθερά Πρόεδρος.

Η προσφυγή της Uni Systems αφορά ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί, απαντηθεί θεσμικά αλλά και καταψηφιστεί, βάσει και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από το καταστατικό του Συνδέσμου, από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ στις 25 Ιουνίου 2025. Η επιλογή της δικαστικής οδού για θέμα που έχει κριθεί από τα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου δεν αλλοιώνει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε κενό διοίκησης ή εκπροσώπησης.

Ο ΣΕΠΕ θεωρεί την αγωγή νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και θα την αντικρούσει ενώπιον της Δικαιοσύνης με πλήρη τεκμηρίωση και εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ενδεικτικό της αποδοκιμασίας του κλάδου στις συγκεκριμένες ενέργειες της Uni Systems σε μια κρίσιμη περίοδο για την επίτευξη των κοινών στόχων των επιχειρήσεων, είναι ότι ήδη εταιρείες μέλη του Συνδέσμου παρεμβαίνουν δικαστικά υπέρ του ΣΕΠΕ στην ανοιχθείσα δίκη, υποστηρίζοντας την εγκυρότητα και το αδιάβλητο της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Προέδρου του και ζητούν την απόρριψη της αγωγής της Uni Systems.

Ο Σύνδεσμος παραμένει προσηλωμένος στον θεσμικό του ρόλο, στην ενότητα του κλάδου και στην προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων-μελών του, μακριά από αντιπαραθέσεις που δεν υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική της Ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας για τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 18:08
