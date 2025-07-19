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Οι νέοι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα – Στροφή στα φθινοπωρινά ταξίδια
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:02 - 19 Ιουλ 2025

Οι νέοι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα – Στροφή στα φθινοπωρινά ταξίδια

Reporter.gr Newsroom
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Πρωταθλήτρια στην προσέλκυση νέων τουριστών από τις ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά η Ελλάδα, που συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων τουριστικών προορισμών για τους ταξιδιώτες από την ευρωπαϊκή ήπειρο επαναβεβαιώνοντας την ελκυστικότητά της ως προορισμού.

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC), στην οποία καταγράφονται η πρόθεση και τα σχέδια σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο των Ευρωπαίων για ταξίδια (στην έρευνα μετείχαν όσοι ταξίδεψαν τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία 3ετία), η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη στην προσέλκυση νέων ταξιδιωτών με 24%.

Αλλά και ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους που την έχουν επισκεφθεί προτίθενται να ταξιδέψουν και πάλι στη χώρα μας.

Στους επαναλαμβανόμενους τουρίστες, λοιπόν, η Ελλάδα αναδεικνύεται στην 5η θέση με 16%.

Όσον αφορά στους Ευρωπαίους που έχουν προγραμματίσει ταξίδι έως τον προσεχή Νοέμβριο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση των επιλογών τους καθώς την προτιμά το 6%.

Στις επιμέρους ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα πλασάρεται στις πρώτες θέσεις στις σημαντικότερες απ’ αυτές. Μάλιστα, για 1η φορά έχει αναρριχηθεί στην 1η θέση, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, στην αναπτυσσόμενη αγορά της Πολωνίας προσελκύοντας το 9% των προτιμήσεων των Πολωνών που προτίθενται να ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 4% συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα, ένδειξη της αυξανόμενης απήχησης της χώρας μας στην εν λόγω αγορά.

Παράλληλα, η χώρα μας βρίσκεται:

στην 2η θέση στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας με 8% των προτιμήσεων των Βρετανών που πρόκειται να ταξιδέψουν,

στην 4η θέση στις αγορές της Γαλλίας

με 6%, του Βελγίου

επίσης με 6% προτίμησης στην Ιταλία

με 5% και στην 5η θέση στις αγορές της Ολλανδίας

με 7%, της Γερμανίας

με 6% και της Αυστρίας

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα ταξιδέψει το φθινόπωρο

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους τρεις Ευρωπαίους προγραμματίζει τις διακοπές του για το φθινόπωρο. Οι μήνες του καλοκαιριού παραμένουν φυσικά οι πλέον δημοφιλείς (ένας στους δύο Ευρωπαίους σχεδιάσει να ταξιδέψει Ιούλιο-Αύγουστο κι ένας στους επτά τον Ιούνιο), ωστόσο το 22% επιλέγει για τις διακοπές του τον Σεπτέμβριο κι ένα ακόμη 8% τον Οκτώβριο και 3% τον Νοέμβριο.

Η αυξανόμενη προτίμηση για ταξίδια το φθινόπωρο υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ταξιδιωτών επιθυμεί να κάνει τις διακοπές του σε περίοδο εκτός αιχμής, αφενός λόγω των ευνοϊκότερων θερμοκρασιών και αφετέρου λόγω της αποφυγής συνωστισμού και της εύρεσης υπηρεσιών αντίστοιχων του κόστους τους (value for money).

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 13:24
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