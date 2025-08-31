ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισχυρή ανάπτυξη στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη – Ξεχωρίζει η Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:50 - 31 Αυγ 2025

Ισχυρή ανάπτυξη στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη – Ξεχωρίζει η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο ρεκόρ σημείωσε η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να αγγίζουν τα 4,15 εκατομμύρια (+2,8% ετησίως). Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 7,7%, φτάνοντας τα 61,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, με την πληρότητα να ανεβαίνει κατά 3%.

Η Ελλάδα διακρίθηκε στη σχετική καταγραφή της AirDNA, παρουσιάζοντας αύξηση 5% στην προσφορά καταλυμάτων και 7,5% στη ζήτηση, με αποτέλεσμα την άνοδο της πληρότητας κατά 2%. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία κατέγραψαν ελαφρές μειώσεις στην προσφορά.

Η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά στην κατηγορία των πολυτελών καταλυμάτων (luxury +14%, upscale +9%), μια τάση που ωφελεί την Ελλάδα, η οποία διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε βίλες και αναβαθμισμένες κατοικίες, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

Οι προκρατήσεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εμφανίζουν επίσης θετική δυναμική (+10% και +13% αντίστοιχα), ενώ για τον Νοέμβριο προβλέπεται επιβράδυνση (+2%).

Νέοι προορισμοί από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη (Πολωνία, Τσεχία, Κροατία, Νορβηγία, Λιθουανία, Εσθονία) παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο της ζήτησης, αντανακλώντας την αυξανόμενη προτίμηση ταξιδιωτών για λιγότερο κορεσμένες και πιο οικονομικές περιοχές.

Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς έχει προκαλέσει συζητήσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τεθεί περιορισμοί, ενώ στην Ελλάδα η βραχυχρόνια μίσθωση έχει γίνει κομβικό μέρος του τουρισμού, δημιουργώντας όμως προβληματισμούς σχετικά με τη στέγαση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ισότητα με τα ξενοδοχεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Επιχειρήσεις

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Magazino

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: «Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα»

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ