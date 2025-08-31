Ισχυρή ανάπτυξη στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη – Ξεχωρίζει η Ελλάδα

Νέο ρεκόρ σημείωσε η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να αγγίζουν τα 4,15 εκατομμύρια (+2,8% ετησίως). Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 7,7%, φτάνοντας τα 61,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, με την πληρότητα να ανεβαίνει κατά 3%.

Η Ελλάδα διακρίθηκε στη σχετική καταγραφή της AirDNA, παρουσιάζοντας αύξηση 5% στην προσφορά καταλυμάτων και 7,5% στη ζήτηση, με αποτέλεσμα την άνοδο της πληρότητας κατά 2%. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία κατέγραψαν ελαφρές μειώσεις στην προσφορά.

Η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά στην κατηγορία των πολυτελών καταλυμάτων (luxury +14%, upscale +9%), μια τάση που ωφελεί την Ελλάδα, η οποία διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε βίλες και αναβαθμισμένες κατοικίες, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

Οι προκρατήσεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εμφανίζουν επίσης θετική δυναμική (+10% και +13% αντίστοιχα), ενώ για τον Νοέμβριο προβλέπεται επιβράδυνση (+2%).

Νέοι προορισμοί από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη (Πολωνία, Τσεχία, Κροατία, Νορβηγία, Λιθουανία, Εσθονία) παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο της ζήτησης, αντανακλώντας την αυξανόμενη προτίμηση ταξιδιωτών για λιγότερο κορεσμένες και πιο οικονομικές περιοχές.

Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς έχει προκαλέσει συζητήσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τεθεί περιορισμοί, ενώ στην Ελλάδα η βραχυχρόνια μίσθωση έχει γίνει κομβικό μέρος του τουρισμού, δημιουργώντας όμως προβληματισμούς σχετικά με τη στέγαση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ισότητα με τα ξενοδοχεία.