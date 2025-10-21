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Τουρισμός: Ενισχυμένη η ελληνική παρουσία στη βρετανική αγορά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:35 - 21 Οκτ 2025

Τουρισμός: Ενισχυμένη η ελληνική παρουσία στη βρετανική αγορά

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Στοχευμένο πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας με την Travelzoo UK, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές πλατφόρμες διεθνώς, υλοποιεί η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, με στόχο την προβολή της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, ως σύγχρονου, βιώσιμου και αυθεντικού προορισμού υψηλής αξίας.

Κεντρικό πυλώνα της συνεργασίας αποτελεί η δράση «Greece Showcase», μια premium ψηφιακή καμπάνια εμπνευσμένου περιεχομένου που αναπτύχθηκε από την Travelzoo για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025 και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη συνείδηση των βρετανών ταξιδιωτών, προβάλλοντας με σύγχρονο, ψηφιακό τρόπο την ποικιλομορφία, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος της.

Ήδη, για την περίοδο 2024-2025 η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους προορισμούς για τα μέλη της Travelzoo, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη βρετανική αγορά. Η αφιερωματική landing page στην πλατφόρμα Travelzoo, που περιλαμβάνει πλούσιο θεματικό περιεχόμενο για την Ελλάδα. Η καμπάνια περιλαμβάνει ειδική ιστοσελίδα (landing page) στην πλατφόρμα Travelzoo με θεματικό περιεχόμενο αποκλειστικά για την Ελλάδα, πλούσιο σε φωτογραφίες, βίντεο, και αφηγήσεις (https://www.travelzoo.com/uk/custom/discover-greece/), καθώς και προβολή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με απευθείας email, συνολικής εμβέλειας που υπολογίζεται σε 7,2 εκατ. impressions. Παράλληλα, η καμπάνια εστιάζει σε θεματικούς άξονες όπως πολιτισμός, γαστρονομία, φύση, ευεξία και αυθεντικές εμπειρίες, προσφέροντας διασύνδεση με παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης εκτός αιχμής (shoulder season) και άμεσης κράτησης (last minute).

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