Τουρισμός: Ενισχυμένη η ελληνική παρουσία στη βρετανική αγορά

Κεντρικό πυλώνα της συνεργασίας αποτελεί η δράση «Greece Showcase», μια premium ψηφιακή καμπάνια εμπνευσμένου περιεχομένου που αναπτύχθηκε από την Travelzoo για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025 και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη συνείδηση των βρετανών ταξιδιωτών, προβάλλοντας με σύγχρονο, ψηφιακό τρόπο την ποικιλομορφία, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος της.
Ήδη, για την περίοδο 2024-2025 η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους προορισμούς για τα μέλη της Travelzoo, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη βρετανική αγορά. Η αφιερωματική landing page στην πλατφόρμα Travelzoo, που περιλαμβάνει πλούσιο θεματικό περιεχόμενο για την Ελλάδα. Η καμπάνια περιλαμβάνει ειδική ιστοσελίδα (landing page) στην πλατφόρμα Travelzoo με θεματικό περιεχόμενο αποκλειστικά για την Ελλάδα, πλούσιο σε φωτογραφίες, βίντεο, και αφηγήσεις (https://www.travelzoo.com/uk/