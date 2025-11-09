Φθινοπωρινή Ελλάδα: Οι Γερμανοί γεμίζουν τα ελληνικά νησιά

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Γερμανών ταξιδιωτών, ακόμη και μετά το τέλος της κλασικής τουριστικής περιόδου. Όπως γράφει η Frankfurter Rundschau, ολοένα και περισσότεροι Γερμανοί επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για φθινοπωρινές διακοπές, αναζητώντας πιο ήσυχες και οικονομικές αποδράσεις.

«Γιατί να μην παρακάμψουμε την κυρίως σεζόν;» διερωτάται η αρθρογράφος της εφημερίδας, υπογραμμίζοντας ότι το φθινόπωρο προσφέρει μια πιο «ανθρώπινη» εμπειρία για τον επισκέπτη: ήπιες θερμοκρασίες, λιγότερα πλήθη και σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Από 15 ευρώ το εισιτήριο: Η Ελλάδα πιο προσιτή από ποτέ

Οι προσφορές των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο. Σύμφωνα με τη Frankfurter Rundschau, πτήσεις από το Βερολίνο προς τη Θεσσαλονίκη ξεκινούν από 27,52 ευρώ, προς τη Ρόδο από 41,52 ευρώ, ενώ απευθείας πτήσεις προς Κέρκυρα, Κω και Ρόδο τον Νοέμβριο κοστίζουν από μόλις 15 ευρώ μέσω του Skyscanner.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν φθινοπωρινές ημερομηνίες για να απολαύσουν την Ελλάδα χωρίς συνωστισμό και με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασίες που… ζηλεύουν οι Βόρειοι

Η εφημερίδα τονίζει πως τα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Ρόδος, παραμένουν ιδανικοί προορισμοί μέχρι και τον Νοέμβριο, καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 20 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τη μέση γερμανική θερμοκρασία την ίδια περίοδο.

«Οι ήπιες μέρες, το φως και η χαμηλή τουριστική κίνηση δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που προσελκύει όσους αναζητούν πραγματική χαλάρωση», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, η Frankfurter Rundschau δεν παραλείπει να αναφέρει και την άλλη όψη του νομίσματος: σε πολλά νησιά, η εκτός σεζόν περίοδος σημαίνει κλειστά καταστήματα και εστιατόρια.

«Θλιβερό κενό ή ρομαντική σιωπή; Ο καθένας ας αποφασίσει για τον εαυτό του», γράφει χαρακτηριστικά η συντάκτρια, περιγράφοντας τη διττή εικόνα της φθινοπωρινής Ελλάδας, πιο γαλήνια, αλλά και πιο ήσυχη απ’ όσο ίσως κάποιοι περιμένουν.

Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει η Deutsche Welle, που κάνει λόγο για σταθερή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος, οι οποίοι πλέον υποδέχονται επισκέπτες έως και τα τέλη Νοεμβρίου.

Με την Ελλάδα να επενδύει συστηματικά σε υποδομές και προσφορές για τουρισμό «όλο τον χρόνο», το φθινόπωρο φαίνεται να εξελίσσεται στη νέα αγαπημένη εποχή των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, και ιδιαίτερα των Γερμανών που αναζητούν ήλιο, γαλήνη και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.