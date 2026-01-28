ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
FITUR 2026: Η Ελλάδα στους κορυφαίους «ονειρεμένους προορισμούς» για τους Ισπανούς ταξιδιώτες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:23 - 28 Ιαν 2026

FITUR 2026: Η Ελλάδα στους κορυφαίους «ονειρεμένους προορισμούς» για τους Ισπανούς ταξιδιώτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην τέταρτη θέση των πιο «ονειρεμένων προορισμών» για τους Ισπανούς τουρίστες βρίσκεται η Ελλάδα (με ποσοστό 14,9%), πίσω από την Ιαπωνία (21,3%), την Ιταλία (20,6%) και τις σκανδιναβικές χώρες (15,6%). Ωστόσο, όταν το «όνειρο» μετατρέπεται σε ρεαλιστικό σχεδιασμό, η Ευρώπη ηγείται των πραγματικών ταξιδιωτικών προτιμήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι κοντινοί και καλά διασυνδεδεμένοι προορισμοί υπερισχύουν όσων βρίσκονται σε πιο μακρινές αποστάσεις.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την ετήσια έρευνα κορυφαίου τουριστικού ομίλου στην Ιβηρική χερσόνησο με τίτλο «Ávoris Travel Insights – Η Πυξίδα των ταξιδιών του 2026: Πραγματικές τάσεις και όνειρα προς εκπλήρωση», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 46ης Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης FITUR 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, που αποτυπώνει τις προθέσεις, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των Ισπανών ταξιδιωτών κατά τη φετινή χρονιά, τα ταξίδια εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς, ακόμη και σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Μάλιστα υπολογίζεται ότι εντός του έτους οι Ισπανοί θα διαθέσουν για ταξίδια 29,4 δις ευρώ, με το μισό της συνολικής δαπάνης για διακοπές να αφορά τα διεθνή ταξίδια, τα οποία ωστόσο αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% του συνόλου. Παράλληλα, ο μέσος προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανά οικογένεια θα ανέλθει στα 3.090 ευρώ (αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2025), γεγονός που εδραιώνει τον τουρισμό αναψυχής ως μία από τις βασικές προτεραιότητές τους.

Η ελληνική συμμετοχή

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην έκθεση για μια ακόμα χρονιά, με συνεκθέτες τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής, την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), το Σύνδεσμο των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), καθώς και πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Το ελληνικό περίπτερο σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας, κάτι που καταδεικνύει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών από την ισπανική και λατινοαμερικανική αγορά, ενώ το επισκέφθηκε ακόμα ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία, Απόστολος Μπαλτάς, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Γραφείου ΟΕΥ, Παντελή Γκάτσιο, τον πρόεδρο του Ισπανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Ανδρέα Παππά κ.ά.

Στη διάρκεια της έκθεσης, με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης με τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Κώτσογλου, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Αλεξάκη, συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΤΤΟΟ Europamundo, από τους ισχυρότερους ταξιδιωτικούς ομίλους για τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ευρώπη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και η πιθανότητα πραγματοποίησης τον προσεχή Οκτώβριο στην Κρήτη του ετήσιου συνεδρίου του Europamundo, με παρουσία περισσοτέρων από 350 διευθυνόντων συμβούλων και υψηλόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων ΤΤΟΟ της Λατινικής Αμερικής.

Η FITUR 2026 σε αριθμούς

Η FITUR 2026 κατέγραψε εντυπωσιακούς αριθμούς συμμετοχών και επισκεπτών, πιστοποιώντας για ακόμη μία χρονιά τον κομβικό της ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια γεγονότα στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 10.000 επιχειρήσεις (αύξηση 5% σε σχέση με το 2025) από 161 χώρες/περιοχές (+3%), 967 κύριοι εκθέτες (+9%) και 111 επίσημες αντιπροσωπίες (+9%), ενώ την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες του τουρισμού και 100.000 δυνητικοί ταξιδιώτες, με την παρουσία των μη Ισπανών επισκεπτών να αυξάνεται κατά 12%. Επίσης, κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της έκθεσης που ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στους επαγγελματίες και σε Β2Β συναντήσεις, πραγματοποιήθηκαν δέκα θεματικά συνέδρια και περισσότερες από 200 επιμέρους ομιλίες με 250 ομιλητές, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σημείο ανταλλαγής γνώσης και καινοτομίας.

Τα έξι από τα εννέα περίπτερα της FITUR 2026, συνολικής έκτασης 56.500 τ.μ., φιλοξένησαν τα εθνικά περίπτερα των χωρών, ένα περίπτερο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο τουρισμό LGTB+, ενώ σε ξεχωριστό περίπτερο φιλοξενήθηκαν εκθέτες άλλων θεματικών μορφών τουρισμού, όπως η FITUR Woman, η FITUR Cruise, η FITUR Experience κ.ά.

Τέλος, η έκθεση απέφερε στην οικονομία της ισπανικής πρωτεύουσας έσοδα 505 εκ. ευρώ έναντι των 455 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς (+11%) και διατήρηση 3.753 θέσεων εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο S&amp;P αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες: Θετικές προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς
Αναλύσεις

Ο S&P αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες: Θετικές προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς

Χρηστίδης: Δεν καταγράφονται σωστά τα εργατικά ατυχήματα -Yποστελεχωμένη η Eπιθεώρηση Eργασίας
Πολιτική

Χρηστίδης: Δεν καταγράφονται σωστά τα εργατικά ατυχήματα -Yποστελεχωμένη η Eπιθεώρηση Eργασίας

Στο έλεος του ψύχους οι ΗΠΑ: 38 νεκροί, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα και χάος στις πτήσεις
Ειδήσεις

Στο έλεος του ψύχους οι ΗΠΑ: 38 νεκροί, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα και χάος στις πτήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες
Ειδήσεις

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι
Ειδήσεις

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της AI να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ