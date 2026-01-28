Χρηστίδης: Δεν καταγράφονται σωστά τα εργατικά ατυχήματα -Yποστελεχωμένη η Eπιθεώρηση Eργασίας

Στα τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν, τις τελευταίες ημέρες, με θύματα νέα παιδιά από τροχαίο στη Ρουμανία, αλλά και εργαζόμενες γυναίκες που χάθηκαν τόσο άδικα στα Τρίκαλα, αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του και τα συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Αυτό που συνέβη χθες με τα παιδιά στη Ρουμανία είναι συγκλονιστικό. Να πηγαίνεις για την αγάπη σου, για την ομάδα σου, για αυτό το οποίο σου δίνει πάθος και όνειρο για να ακολουθείς και να γίνεται αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ό, τι και να πούμε σε αυτές τις οικογένειες είναι λίγο. Όπως ό, τι και να πούμε για τις γυναίκες που χάθηκαν τόσο άδικα προχθές, είναι επίσης λίγο. Τη μία μένουν παιδιά ορφανά, την άλλη μανάδες κλαίνε τα παιδιά τους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ως Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ, έχει θέσει, πολλές φορές, προς το αρμόδιο Υπουργείο ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω προσοχή.

«Οι εκπρόσωποι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας έχουν μιλήσει για την υποστελέχωσή της. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές στη χώρα, τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν έναν, δύο, τρεις, τέσσερις υπαλλήλους για ολόκληρες περιφέρειες και αυτό είναι πρόβλημα», σχολίασε.

Έθεσε, δε, το ζήτημα της καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και τόνισε την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο γίνεται. Υπενθύμισε την περίπτωση του ηχολήπτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, το καλοκαίρι, πηγαίνοντας από τη μια συναυλία στην επόμενη, λέγοντας ότι αυτό κατεγράφη ως τροχαίο ατύχημα.

Εν όψει και του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, έβαλε στο τραπέζι μια σειρά δεδομένων, όπως την πρωτιά της Ελλάδας σε εργασία τα Σαββατοκύριακα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και το πολύ χαμηλό ποσοστό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε σχέση με αυτό που ορίζει ως ανώτερο η Ευρωπαϊκή Οδηγία.